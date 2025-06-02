Çalışan annelere doğum izni 1 yıl ne zaman verilecek? Doğum izni yasası son gelişmeleri!

Doğum izni konusu gündeme gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nüfus yapısını korumak adına stratejiler stratejiler geliştirdiklerini açıkladı. Bu bağlamda çalışan annelere ilişkin doğum izni düzenlemesi üzerinde durulduğu belirtildi. Peki, Çalışan annelere doğum izni 1 yıl ne zaman verilecek? İşte tüm ayrıntılar...

Doğum izni, hamile çalışanların doğumdan önce ve sonra aldıkları izne denilir. Annelik izni, doğumdan önce belirli bir süre ya da tamamı doğumdan sonra kullanılabilir. Ancak belirli şartlar söz konusudur.

Doğum izni, annenin çalışma hayatını kaybetmemesi adına uygulanır ve özel sektör ile kamu sektöründe farklılıklar gösterebilir. Türkiye'de şu anda da kamu ve özel sektörde ücretli doğum izni 2 ay (8 hafta) doğum öncesi, 2 ay (8 hafta) doğum sonrası olmak üzere 4 ay uygulanıyor.

Kamu çalışanları 2 yıla kadar, özel sektör çalışanları ise 6 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanabilmektedir.

ÇALIŞAN ANNELERE DOĞUM İZNİ 1 YIL NE ZAMAN VERİLECEK?

2025 yılı itibarıyla doğum iznine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan "Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Kadınların çalışma hayatında daha güçlü ve eşit şartlarda yer alması için kapsamlı politikalar yürütüyoruz. Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise 1.5 saatlik bir izin veriliyor. Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık" ifadelerine yer verdi.

ÇALIŞAN ANNELERİN DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN?

Doğum izni, günümüzde doğumdan öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftadan oluşmaktadır.

Hamileliğin 40 hafta sürdüğünü varsaydığımız takdirde 32. hafta itibarıyla izne ayrılabiliyor. Ancak doğum öncesi 5 hafta izin doktor raporuyla belgelemesi şartıyla doğum sonrasına eklenebiliyor. Böylece doğum sonrası izin 13 hafta oluyor.

4587 sayılı İş Kanunu’nun “Analık halinde çalışma ve süt izni” başlıklı 74. maddesi, doğum iznini düzenliyor. Maddenin ilgili kısmında da hamilelik izni şöyle özetleniyor: “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.”