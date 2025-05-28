Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan 2025 yılı doğum yardımı destekleri kapsamında, ödeme tarihleri ve başvuru sonuçlarına ilişkin gelişmeler kamuoyunun yakın takibinde. Doğum yardımı başvuru sonucu açıklandı mı, doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak merakla bekleniyor.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUCU AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 yılı için başlatılan doğum yardımı başvurularında süreç resmi olarak başlamış durumda. 8 Nisan 2025 itibarıyla alınan başvurular, sistem üzerinden işleme alınmaya devam ederken sonuçların da e-Devlet üzerinden görüntülenebilir olduğu aktarıldı.

Başvurular, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılabiliyor. Değerlendirme süreci ise en geç 15 gün içinde tamamlanıyor. Bu nedenle Nisan ayı içerisinde başvurusunu tamamlayan vatandaşlar, bugünden itibaren sistem üzerinden sonuçlarını kontrol edebiliyor.

e-Devlet kapısı üzerinden veya Aile Bakanlığı’nın resmi sonuç sayfası olan eailem.aile.gov.tr/sonuclarim adresinden başvuru durumu sorgulanabiliyor.

DOĞUM YARDIMI YATTI MI?

Yeni doğan çocuklara yönelik sağlanan destek paketi kapsamında, belirlenen doğum yardımı ödemeleri hesaplara aktarılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Aile Forumu’nda yaptığı açıklamada 2025 yılı doğum yardımlarının 28 Mayıs itibarıyla hak sahiplerine ödeneceği duyuruldu.

Yapılan planlamaya göre ilk etapta 163 bin 295 haneye yaklaşık 1,2 milyar lira tutarında bir ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Yardım, yalnızca başvurusu onaylanan kişilere yatırılıyor ve ödemeler doğrudan başvuru sahibinin banka hesabına aktarılıyor.

Bu nedenle ödeme alıp almadığını merak eden vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kişisel hesaplarını kontrol ederek ya da ilgili sorgulama ekranlarını kullanarak bilgi alabiliyor. 28 Mayıs itibarıyla başlayan transferlerin kademeli olarak hesaplara geçmesi bekleniyor.

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DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte sosyal yardım programlarında kapsamlı düzenlemelere gidildi. Bu doğrultuda uygulamaya alınan doğum yardımı ödemelerinde ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1.500 TL ve üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL ödeme yapılacağı açıklandı.

Doğumun 1 Ocak 2025 sonrası gerçekleşmiş olması koşuluyla hak sahipleri bu ödemelerden faydalanabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı plana göre, doğum yardımı ödemeleri toplu bir şekilde 28 Mayıs 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak.