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Doğum izni 1 yıla ne zaman çıkacak? 2025 yeni doğum yasası son gelişmeler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Doğum izni 1 yıla ne zaman çıkacak? 2025 yeni doğum yasası son gelişmeler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı sonrasında doğum izninin 1 yıla çıkma konusu yeniden gündeme geldi. Aile Yılı kapsamında çalışan anneleri ilgilendiren doğum izni uzatılma çalışması merak ediliyor. Annelik ve doğum izni 1 yıla çıkıp çıkmaması, doğum yasası ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor.

Türkiye’de düşen doğurganlık oranlarına karşı Nüfus Politikaları Kurulu, çalışan annelere yönelik doğum izni süresini artırmayı planlıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025’i  Aile Yılı ilan eden stratejilerle doğum izninin 1 yıla çıkması gündeme geliyor.

DOĞUM İZNİ 1 YILA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Nüfus Politikaları Kurulu, 2025’te doğum iznini 16 haftadan 1 yıla çıkarmayı gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ile memur arasındaki farkı kaldıracak düzenlemeler için çalıştıklarını belirtti.

Doğum izni 1 yıla ne zaman çıkacak? 2025 yeni doğum yasası son gelişmeler - 1. Resim

Ancak taslak henüz Meclis’e sunulmadı. Yasalaşma tarihi netleşmedi. Kurul, doğurganlık hızını 1,51’den 2,1’e çıkarmayı hedefliyor.

YENİ DOĞUM YASASI SON GELİŞMELER

Yeni yasa, babalık iznini de eşitle. Memurlara verilen 10 gün izin, işçilere de uygulanacak. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri, annelerin iş gücüne katılımını artıracak. Doğum izninin yanı sıra kreş destekleri de gündemde. 

Doğum izni 1 yıla ne zaman çıkacak? 2025 yeni doğum yasası son gelişmeler - 2. Resim

ÇALIŞAN ANNELERE DOĞUM İZNİ UZAYACAK MI?

Mevcut sistemde, anneler 8 hafta doğum öncesi, 8 hafta sonrası toplam 16 hafta ücretli izin kullanıyor. Yeni düzenleme, bu süreyi 1 yıla çıkararak annelere daha fazla zaman sunacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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