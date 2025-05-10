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3 çocuk doğuran annelere memurluk hakkı gündemde! Kimler hangi kadrolara atanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3 çocuk doğuran annelere memurluk hakkı gündemde! Kimler hangi kadrolara atanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de doğum oranlarının azalması sebebiyle yeni bir kanun teklifi gündeme geldi. Üçüncü çocuklarını doğuran annelere kamu kurumlarında memuriyet yolu açılması hedefleniyor.

Ülkemizde doğurganlık oranının git gide azalmasıyla beraber yeni bir sosyal destek uygulamasını gündeme getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan teklife göre, üçüncü çocuklarını doğuran kadınlara devlet memurluğu hakkı tanınması planlanıyor.

Teklif yasalaşırsa bu anneler kamu kurumlarında istihdam edilecek.

3 çocuk doğuran annelere memurluk hakkı gündemde! Kimler hangi kadrolara atanacak? - 1. Resim

KİMLER HANGİ KADROLARA ATANACAK?

Kanun teklifinin özetinde şu ifadeye yer verildi:

"Teklif ile, üçüncü çocuğunu doğuran kadınlara merkezi yönetim kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme hakkı verilmesi amaçlanmaktadır."

Eğitim durumuna göre atamalar şu şekilde olacaktır:

İlkokul ve ortaokul mezunları hizmetli kadrolarına, lise ve üniversite mezunları öğrenim düzeyine uygun memur kadrolarına yerleşeceği konuşuluyor. 

TÜRKİYE'DE DOĞURGANLIK DÜŞÜYOR

TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaşlı nüfus oranı 2019’da %9,1 iken 2024’te %10,6’ya çıktı. Bu oranın 2030’da %13,5’e, 2060’ta %27’ye, 2080’de ise %33,4’e ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani her üç kişiden birinin yaşlı olacağı bir topluma doğru ilerliyor.

Diğer yandan, doğurganlık hızı 2001’de 2,38 iken, 2023 itibarıyla 1,51’e kadar geriledi. Bu oran, nüfusun yenilenme eşiği olan 2,10’un oldukça altındadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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