İş görüşmesine giden kadın dehşeti yaşadı! Boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı

İstanbul Beşiktaş'ta iş görüşmesine giden kadın, boks hocası tarafından bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi. Olay yerinden kaçan saldırgan boks hocası ise gözaltına alındı.

Beşiktaş’ta iş görüşmesine giden bir kadın, spor salonu işletmecisi ve boks hocasının bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi sürerken, şüpheli gözaltına alındı.

BOKS HOCASI SALDIRDIĞI KADINI BIÇAKLA YARALADI

Olay, dün öğle saatlerinde Beşiktaş Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş görüşmesi için evden çıkan Sibel M. (36), ile mahallesinde bulunan spor salonunu işleten ve aynı zamanda boks hocası olduğu öğrenilen Furkan K., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Furkan K., üzerinde bulundurduğu iddia edilen bıçakla Sibel M.’yi yaraladı. Yere yığılan Sibel M.’ye Furkan K. yumruklarla saldırmaya devam etti. Kadının yardım çığlıklarına komşular ve çevredekiler koştu. Yardımda gelen komşuları gören Furkan K., olay yerinden kaçtı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sibel M., olay yerine gelen sağlık ekiplerin kendisine yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sibel M.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"ABLAMI BIÇAKLAYAN KİŞİYİ TANIYORUM"