Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Slovakya kampında Mosonmagyar takımıyla oynadıkları hazırlık maçının ardından değerlendirmeler yaptı. Transfer çalışmalarına dair konuşan Italiano, "Bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular aramıza katılacaklar" dedi.

Hazırlık maçında Macaristan'ın Mosonmagyar takımıyla golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Vincenzo Italiano'dan Mosonmagyar maçı sonrası transfer açıklaması

"DAHA AÇ VE ÜRETKEN OLMALIYIZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Italiano, "Aslında kolay değildi. Çünkü çok çalıştık biz bu dönemde. 8 gün oldu neredeyse. Yorgunluk da var oyuncularda. Aynı zamanda aramızda genç oyuncular da var. İlk maça göre bence daha hızlıydık topla. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi. Setlerimizi de daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim. Ancak oyuncularımızın biraz daha aç, kale önünde daha acımasız ve daha üretken olması gerekiyor. Yakaladığımız şansları daha iyi değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

Vincenzo Italiano'dan Mosonmagyar maçı sonrası transfer açıklaması

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş bir transferi daha duyurdu: 4 yıllık imza

"BİZE YARDIMCI OLACAK OYUNCULAR ARAMIZA KATILACAK"

Transfer çalışmaları hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Biliyorsunuz transfer dönemi devam ediyor. Bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular aramıza katılacaklar. Kulüp, bu sezon gerçekten çok hırslı ve istekli. Lig başladığında da bu takım yüzde yüz hazır olacak. Şu an milli takımda oyuncularımız var, önemli oyuncular. Oyuncular geldikten sonra Midtjylland'e karşı hazırlıklarımız daha etkili olacak." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası