Türkiye Gazetesi
Beşiktaş bir transferi daha duyurdu: 4 yıllık imza
Beşiktaş, 20 yaşındaki İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
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Spor az önce
Beşiktaş, Clermont Foot 63 takımından genç kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
- İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.
- Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılmıştır.
- Kulübe önemli hizmetlerde bulunacağına inanılmaktadır.
Beşiktaş, Clermont Foot 63 takımından genç kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
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Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
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