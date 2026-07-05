Beşiktaş, 20 yaşındaki İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, Clermont Foot 63 takımından genç kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

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4 YILLIK MUKAVELE

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

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