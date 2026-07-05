Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kostiantynivka'da Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi amacıyla önerilen 6 saatlik ateşkesin Kiev tarafından reddedildiğini öne sürdü. Ukrayna tarafından ise iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yeni bir açıklama Moskova'dan geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki stratejik öneme sahip Kostiantynivka'da Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi amacıyla önerdikleri geçici ateşkesin Ukrayna tarafından kabul edilmediğini iddia etti.

Bakanlık açıklamasında, Rus birliklerinin Kostiantynivka'nın kontrolünü ele geçirmesinin ardından bölgedeki çatışmaların durdurularak cenazelerin teslim edilmesi için insani bir girişimde bulunulduğu belirtildi.

"6 SAATLİK ATEŞKES ÖNERDİK"

Rusya Savunma Bakanlığı, Kostiantynivka ve çevresinde 6 saatlik geçici ateşkes teklif ettiklerini ancak Ukrayna'nın bu öneriyi reddettiğini savundu.

Açıklamada, Ukrayna yönetiminin hayatını kaybeden askerlerine yaklaşımı eleştirilerek, ölen askerlerin "tek kullanımlık malzeme" olarak görüldüğü iddiasına yer verildi.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Rusya'nın iddialarına ilişkin Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Rusya, geçtiğimiz cuma günü Donetsk bölgesindeki stratejik öneme sahip Kostiantynivka'nın kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuş, bölgede çatışmaların sürdüğü bildirilmişti.

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