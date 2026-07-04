Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde seyir füzeleri, HIMARS roketleri ve İHA'larla düzenlediği saldırıda 500'den fazla hava hedefinin vurulduğunu açıkladı. Moskova, saldırıların "cevapsız bırakılmayacağını" duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 4 Temmuz gecesi Rus topraklarına yönelik geniş çaplı hava saldırısı düzenlediğini ve hava savunma sistemlerinin 500'den fazla hava unsurunu etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin uzun menzilli Flamingo seyir füzeleri, ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleri ve uzun menzilli insansız hava araçlarıyla (İHA) kombine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

500'DEN FAZLA HEDEF DÜŞÜRÜLDÜ

Rus tarafı, saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini öne sürerek, gece ve sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 10 Flamingo seyir füzesi, Belgorod bölgesinde 9 HIMARS roketi ve 494 uzun menzilli İHA olmak üzere toplam 500'den fazla hava hedefinin düşürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'nın söz konusu saldırıyı, Rus ordusunun 2 Temmuz'da Kiev yakınlarındaki askeri tesislere düzenlediği saldırının sonuçlarını ve Konstantinovka'daki gelişmeleri gölgede bırakmak amacıyla gerçekleştirdiği iddia edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, yalnızca haziran ayında ülke hava sahasında yaklaşık 13 bin hava hedefinin imha edildiğini de açıkladı. Açıklamada, bu hedeflerin üretimi ve operasyonel desteğinin başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ile Kiev yönetimini destekleyen aktörler tarafından sağlandığı öne sürüldü.

Moskova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yönetiminin Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırı girişimlerinin "cevapsız bırakılmayacağını" vurguladı.

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