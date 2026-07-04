En acı veda! Isparta ona ağladı, 8 yaşındaki Ela göz yaşları ile defnedildi
Burdur'dan diş tedavisi için götürüldüğü Isparta'daki özel hastanede, iddiaya göre genel anestezi sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür, memleketinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük Ela'nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netlik kazanacak.
- Ela Kocaçöğür'e, tedaviye uyum sağlayamaması ve ağzını açmaması nedeniyle ailesinin onayıyla genel anestezi uygulandı.
- Anestezinin ardından Ela Kocaçöğür'ün kalbi durdu.
- Doktorların tüm müdahalesine rağmen çocuk kurtarılamadı.
- Kocaçöğür için Burdur Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
- Ela Kocaçöğür'ün babasının Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.
- Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı ve kesin ölüm nedeninin otopsi raporuyla netleşeceği belirtildi.
Diş tedavisi için Isparta'daki bir hastaneye götürülen 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür'e, tedaviye uyum sağlayamaması ve ağzını açmaması nedeniyle ailesinin onayı alınarak genel anestezi uygulandı.
ANESTEZİ SONRASI KALBİ DURDU
Anestezinin ardından kalbi duran çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kocaçöğür için Burdur Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Cenazeye Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Kocaçöğür'ün ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan, Kocaçöğür'ün Burdur'da Mehmet Yıldızlı İlkokulu 2. sınıf öğrencisi olduğu, babasının ise Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.
Dişçi koltuğunda hayatını kaybetti! Ela'nın ölümüyle ilgili kan donduran iddia
GERÇEK OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Ela'nın ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü ve kesin ölüm nedeninin hazırlanacak otopsi raporuyla netlik kazanacağı öğrenildi.