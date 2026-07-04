Burdur'dan diş tedavisi için götürüldüğü Isparta'daki özel hastanede, iddiaya göre genel anestezi sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür, memleketinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük Ela'nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netlik kazanacak.

Diş tedavisi için Isparta'daki bir hastaneye götürülen 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür'e, tedaviye uyum sağlayamaması ve ağzını açmaması nedeniyle ailesinin onayı alınarak genel anestezi uygulandı.

En acı veda! Isparta ona ağladı, 8 yaşındaki Ela göz yaşları ile defnedildi

ANESTEZİ SONRASI KALBİ DURDU

Anestezinin ardından kalbi duran çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

En acı veda! Isparta ona ağladı, 8 yaşındaki Ela göz yaşları ile defnedildi

Kocaçöğür için Burdur Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Cenazeye Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Kocaçöğür'ün ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

En acı veda! Isparta ona ağladı, 8 yaşındaki Ela göz yaşları ile defnedildi

Öte yandan, Kocaçöğür'ün Burdur'da Mehmet Yıldızlı İlkokulu 2. sınıf öğrencisi olduğu, babasının ise Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

GERÇEK OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Ela'nın ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü ve kesin ölüm nedeninin hazırlanacak otopsi raporuyla netlik kazanacağı öğrenildi.

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