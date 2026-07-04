Isparta'da özel bir hastanede diş tedavisi için anestezi verilen 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Acı olayla ilgili anestezi iddiası gündeme gelirken Kocaçöğür'ün kesin ölüm sebebi otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Burdur'da yaşayan 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür, diş tedavisi için ailesi tarafından Isparta'daki Davraz Özel Yaşam Hastanesi'ne götürüldü. İddiaya göre, tedavi sırasında yapılan genel anestezin ardından kalbi durarak fenalaşan küçük çocuk için sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ela Kocaçöğür kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında küçük Ela'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapıldı.

Dişçi koltuğunda hayatını kaybetti! Ela'nın ölümüyle ilgili kan donduran iddia

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Yapılan otopsinin ardından küçük kızın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Hastane morgu önünde bekleyen aile fertleri ve yakınlarının büyük üzüntü yaşanırken işlemlerin ardından Kocaçöğür'ün cenazesi ailesine teslim edileceği öğrenildi. Kocaçöğür, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Dişçi koltuğunda hayatını kaybetti! Ela'nın ölümüyle ilgili kan donduran iddia

Öte yandan, Ela Kocaçöğür Burdur'da bulunan Mehmet Yıldızlı İlkokulunda 2. sınıf öğrencisi olduğu ve cimnastik sporu ile ilgilendiği, bir çok müsabakada yarıştığı öğrenildi.

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