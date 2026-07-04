Dişçi koltuğunda hayatını kaybetti! Ela'nın ölümüyle ilgili kan donduran iddia
Isparta'da özel bir hastanede diş tedavisi için anestezi verilen 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Acı olayla ilgili anestezi iddiası gündeme gelirken Kocaçöğür'ün kesin ölüm sebebi otopsi sonucu ortaya çıkacak.
- Ela Kocaçöğür, diş tedavisi için ailesi tarafından Isparta Davraz Özel Yaşam Hastanesi'ne götürülmüştür.
- Tedavi sırasında yapılan genel anestezin ardından kalbi durarak fenalaştığı iddia edilmektedir.
- Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.
- Olayın ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.
- Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesine otopsi yapılmıştır.
- Ela Kocaçöğür, Burdur'da bulunan Mehmet Yıldızlı İlkokulunda 2. sınıf öğrencisidir ve cimnastik sporu ile ilgilenmektedir.
Burdur'da yaşayan 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür, diş tedavisi için ailesi tarafından Isparta'daki Davraz Özel Yaşam Hastanesi'ne götürüldü. İddiaya göre, tedavi sırasında yapılan genel anestezin ardından kalbi durarak fenalaşan küçük çocuk için sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ela Kocaçöğür kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında küçük Ela'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapıldı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Yapılan otopsinin ardından küçük kızın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Hastane morgu önünde bekleyen aile fertleri ve yakınlarının büyük üzüntü yaşanırken işlemlerin ardından Kocaçöğür'ün cenazesi ailesine teslim edileceği öğrenildi. Kocaçöğür, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.
Öte yandan, Ela Kocaçöğür Burdur'da bulunan Mehmet Yıldızlı İlkokulunda 2. sınıf öğrencisi olduğu ve cimnastik sporu ile ilgilendiği, bir çok müsabakada yarıştığı öğrenildi.