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Ekonomi

AJet’ten yurt dışı uçuşlarında büyük indirim! Biletler 29 dolardan başlıyor

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AJet’ten yurt dışı uçuşlarında büyük indirim! Biletler 29 dolardan başlıyor
Fotoğraf Başlığı AJet’ten yurt dışı uçuşlarında büyük indirim! Biletler 29 dolardan başlıyor

AJet, yurt dışı uçuşlarında geçerli indirim kampanyası başlattı. 32 ülkeyi kapsayan kampanyada biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, seçili hatlarda 1, 9, 19 ve 29 avroya uçuş fırsatı sunuluyor.

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AJet'ten yapılan açıklamaya göre, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlatıldı. AJet, yurt dışı kampanyasıyla misafirlerine sonbahar tatilini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Münih’ten Amsterdam’a, Paris’ten Londra’ya, Taşkent’ten Cezayir’e uzanan geniş destinasyon ağında geçerli olan kampanya kapsamında biletler satışa çıkarıldı.

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29 DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLARLA

İndirimli biletler, 1 Eylül ve 24 Ekim tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satılırken, seçili hatlarda 1, 9, 19 ve 29 avroya bilet alma fırsatı sunuldu.

AJet, 32 ülkeyi kapsayan kampanyasıyla 100 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı. Direkt uçuşlarda geçerli kampanya biletleri, "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

AJet’ten yurt dışı uçuşlarında büyük indirim! Biletler 29 dolardan başlıyor
Başlık ResmiAJet’ten yurt dışı uçuşlarında büyük indirim! Biletler 29 dolardan başlıyor

Kampanyayla seçili tüm hatlarda kabin bagajı seçeneği de 9 avrodan başlayan fiyatlarla satışa kondu.

İndirimli biletler, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün seyahatlerinde kullanılabilecek.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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