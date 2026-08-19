Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyrek iş gücü verilerini değerlendirdi. Şimşek, işsizlik oranının yüzde 7,9’a gerilediğine ve istihdamın 155 bin kişi arttığına dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İŞSZİLİK ORANI YÜZDE 7,9 GERİLEDİ

İkinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,9'a gerilediğine ve istihdamın çeyreklik bazda 155 bin kişi arttığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti. Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor. Beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikalarımızı sürdürüyoruz."

Bakan Şimşek’ten iş gücü mesajı! İşsizlik yüzde 7,9’a geriledi

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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