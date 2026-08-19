Karaman’da yazlık soğan hasadı 15 gün erken başladı. Tarlada kilosu 15-20 liradan çıkan soğanın sofraya ulaşana kadar 60 lirayı bulduğu belirtilirken, üreticiler verim ve fiyatlardan memnun.

Günün doğmasıyla tarlanın yolunu tutan mevsimlik işçiler, söktüğü soğanları temizleyerek çuvallama işlemini gerçekleştiriyor. Tüm bu işlemler yaz aylarının en sıcak günlerinde, soğanın sofralarda kullanıma hazır hale getirilmesi için yapılıyor.

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MÜSTAHSİL 2 YILDIR ÜRETİLEN BU SOĞANDAN ZARAR EDİYORDU

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Kazımkarabekir ilçesinde sökümü başlayan yazlık soğan tarlasında incelemelerde bulunarak çiftçilerden bilgi aldı. Mehmet Bayram, bu yıl her üründe olduğu gibi soğanda da bereketli bir yıl olduğunu söyledi. Ülkemizde bu yıl maalesef soğan fiyatlarının yüksek olduğuna değinen Bayram, "Fiyatın yüksek olması üreticinin ve müstahsilin çok para kazandığı anlamına gelmiyor. Şu an için tarladan kilosu 15-20 lira bandında çıkan soğan sofralarımıza gelinceye kadar 60 lirayı buluyor. Müstahsil 2 yıldır üretilen bu soğandan zarar ediyordu. Bu yıl ise ülke genelinde soğan ekimi yaklaşık yüzde 40'a kadar düştü. Bu düşüşten dolayı da soğan kıymetli bir hale geldi. Soğan üretiminde söz sahibi olan illerimizde verimlerin iyi olduğunu görüyoruz. Yazlığın ardından önümüzdeki ayda kışlık soğan sökümleri başlayacak. Şu an sökümü yapılan tarlada yaptığımız incelemede soğanın büyüklüğü ve verimi gayet güzel. Hasat 15 gün erken başladı. Çünkü piyasada soğan sıkıntısı var. Bu nedenle üreticimiz hızlıca tarladaki soğanını sökerek piyasaya sürmeye başladı" dedi.

Tarlada 20 lira, sofrada 60! Üreticisini 2 yıl sonra umutlandırdı

Soğan üreticisi Yaşar Erol ise soğan hasadının çok güzel geçtiğini belirterek, "Şuan dekarda yaklaşık 8 ila 10 ton arasında soğan alıyoruz. Burada ürettiğimiz soğanı Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Üretim ve fiyatlardan memnunuz" diye konuştu.

Tarlada 20 lira, sofrada 60! Üreticisini 2 yıl sonra umutlandırdı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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