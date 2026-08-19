Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Tarlada 20 lira, sofrada 60! Üreticisini 2 yıl sonra umutlandırdı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Karaman’da yazlık soğan hasadı 15 gün erken başladı. Tarlada kilosu 15-20 liradan çıkan soğanın sofraya ulaşana kadar 60 lirayı bulduğu belirtilirken, üreticiler verim ve fiyatlardan memnun.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Günün doğmasıyla tarlanın yolunu tutan mevsimlik işçiler, söktüğü soğanları temizleyerek çuvallama işlemini gerçekleştiriyor. Tüm bu işlemler yaz aylarının en sıcak günlerinde, soğanın sofralarda kullanıma hazır hale getirilmesi için yapılıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Yumurtaya zam kapıda! Üretici fiyatları 1 ayda yüzde 61 arttı
EKONOMİ

Yumurtaya zam kapıda! Üretici fiyatları 1 ayda yüzde 61 arttı

MÜSTAHSİL 2 YILDIR ÜRETİLEN BU SOĞANDAN ZARAR EDİYORDU

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Kazımkarabekir ilçesinde sökümü başlayan yazlık soğan tarlasında incelemelerde bulunarak çiftçilerden bilgi aldı. Mehmet Bayram, bu yıl her üründe olduğu gibi soğanda da bereketli bir yıl olduğunu söyledi. Ülkemizde bu yıl maalesef soğan fiyatlarının yüksek olduğuna değinen Bayram, "Fiyatın yüksek olması üreticinin ve müstahsilin çok para kazandığı anlamına gelmiyor. Şu an için tarladan kilosu 15-20 lira bandında çıkan soğan sofralarımıza gelinceye kadar 60 lirayı buluyor. Müstahsil 2 yıldır üretilen bu soğandan zarar ediyordu. Bu yıl ise ülke genelinde soğan ekimi yaklaşık yüzde 40'a kadar düştü. Bu düşüşten dolayı da soğan kıymetli bir hale geldi. Soğan üretiminde söz sahibi olan illerimizde verimlerin iyi olduğunu görüyoruz. Yazlığın ardından önümüzdeki ayda kışlık soğan sökümleri başlayacak. Şu an sökümü yapılan tarlada yaptığımız incelemede soğanın büyüklüğü ve verimi gayet güzel. Hasat 15 gün erken başladı. Çünkü piyasada soğan sıkıntısı var. Bu nedenle üreticimiz hızlıca tarladaki soğanını sökerek piyasaya sürmeye başladı" dedi.

Tarlada 20 lira, sofrada 60! Üreticisini 2 yıl sonra umutlandırdı
Başlık ResmiTarlada 20 lira, sofrada 60! Üreticisini 2 yıl sonra umutlandırdı

Soğan üreticisi Yaşar Erol ise soğan hasadının çok güzel geçtiğini belirterek, "Şuan dekarda yaklaşık 8 ila 10 ton arasında soğan alıyoruz. Burada ürettiğimiz soğanı Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Üretim ve fiyatlardan memnunuz" diye konuştu.

Tarlada 20 lira, sofrada 60! Üreticisini 2 yıl sonra umutlandırdı
Başlık ResmiTarlada 20 lira, sofrada 60! Üreticisini 2 yıl sonra umutlandırdı
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
5 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI!
5 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI!
Bakan Gürlek'ten “Kuytulcular” açıklaması
81 İLE KRİTİK GENELGE!
81 İLE KRİTİK GENELGE!
Telefon yasak, kayıt parası isteyene ceza...
İLÇEYE KABUS GİBİ ÇÖKTÜLER!
İLÇEYE KABUS GİBİ ÇÖKTÜLER!
Hatay'da 2 suç örgütüne büyük operasyon
1 YILDA %70 ZAMLANDI!
1 YILDA %70 ZAMLANDI!
İstanbul'da servis ücretleri aylık 10 bin lirayı aşıyor
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!
Kuytul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmişti
KONUTTA FAİZSİZ 2,5 MİLYON TL!
KONUTTA FAİZSİZ 2,5 MİLYON TL!
Ayda 50 bin TL taksitle erken teslimat
TARLADAN TARİH FIŞKIRDI!
TARLADAN TARİH FIŞKIRDI!
Fidan dikerken keşfetti onlarca eser çıktı
ŞARJDA TARİHİ REKOR!
ŞARJDA TARİHİ REKOR!
Elektrikli araçların enerji tüketimi rekor kırdı
YAKIT KRİZİ KONTROLDEN ÇIKTI
YAKIT KRİZİ KONTROLDEN ÇIKTI
Putin'den ters köşe kısıtlama kararı
YUMURTAYA ZAM KAPIDA!
YUMURTAYA ZAM KAPIDA!
Üretici fiyatları 1 ayda yüzde 61 arttı
ALTIN FONU MU, ‘GRAM’ MI?
ALTIN FONU MU, ‘GRAM’ MI?
Stopaj devreye girdi, tablo değişti
SAVAŞ AVRUPA'YA TAŞINIYOR
SAVAŞ AVRUPA'YA TAŞINIYOR
İran'dan akılalmaz misilleme planı!
'FENERBAHÇE PEK ŞAŞIRTMADI'
'FENERBAHÇE PEK ŞAŞIRTMADI'
Fransızlar, Lyon maçını Türkiye Gazetesi'ne yorumladı
SADECE 1,5 DAKİKA SÜRÜYOR!
SADECE 1,5 DAKİKA SÜRÜYOR!
Yolu olmayan eve ‘Karadenizli’ çözümü
10 MİL TUZAĞINI TÜRKİYE BOZDU!
10 MİL TUZAĞINI TÜRKİYE BOZDU!
Atina 'dayanma şansımız kalmadı!' diyerek sitem etti
KAVURUCU SICAK DÖNÜYOR!
KAVURUCU SICAK DÖNÜYOR!
Ve İstanbul için tarih verildi
'SEÇİM YATIRIMI YAPIYOR'
'SEÇİM YATIRIMI YAPIYOR'
Netanyahu’nun 'Türkiye' kurgusunu ABD ve Ankara ifşa etti
GTA 6'DA BÜYÜK SIZINTI!
GTA 6'DA BÜYÜK SIZINTI!
Resmi tanıtım öncesi oynanış videosu sızdı
"10 KAT FAZLA KAZANDIRIYOR"
İnternette görüp üretime başladı
F.BAHÇE'DE GÜNDEM ASENSIO
F.BAHÇE'DE GÜNDEM ASENSIO
"Belli oluyor" dedi, Kartal iddiası şoke etti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Tarladan tarih fışkırdı! Elazığ'da dev mozaik, tarihi hamam ve kilise gün yüzüne çıkartıldı
Tarladan tarih fışkırdı! Elazığ'da dev mozaik, tarihi hamam ve kilise gün yüzüne çıkartıldı
Kaydet
Türk gemisini kaçıran korsanlara SİHA'dan nokta vuruş! Somali basını duyurdu
Türk gemisini kaçırdılar, SİHA'dan kaçamadılar! Somali basını duyurdu
Kaydet
Kullanımı zorunlu oldu! MEB-İMES nedir, ne için kullanılır?
MEB-İMES nedir, ne için kullanılır?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.