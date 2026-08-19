Netanyahu’nun 'Türkiye' kurgusunu ABD ve Ankara ifşa etti! 'Seçim yatırımı yapıyor'

İsrail’in Suriye’nin kuzeyindeki Ebu Zuhur Hava Üssü’ne düzenlediği saldırı, yalnızca sahadaki gerilimi değil Washington-Tel Aviv hattındaki görüş ayrılıklarını da gün yüzüne çıkardı. ABD merkezli Axios, İsrail’in saldırıyı Türkiye’nin bölgede askeri varlık oluşturmasını engelleme gerekçesiyle savunduğunu ancak Trump yönetiminin, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Suriye’de tansiyonu yükselten adımlarından giderek daha fazla rahatsız olduğunu yazdı.

ABD merkezli yayın organı Axios, İsrail'in Suriye’deki Ebu Zuhur Hava Üssü’ne düzenlediği hava saldırısının arkasında Washington, Ankara ve Tel Aviv hattında yaşanan krizi mercek altına aldı.

Beyaz Saray'ın Netanyahu yönetimine yönelik hoşnutsuzluğunun zirveye ulaştığı, Tel Aviv’in iddia ettiği "Türk askeri yığınağı" tezinin ise Türkiye tarafından kesin bir dille yalanlandığı aktarıldı.

Barak Ravid imzasıyla yayımlanan analizde, İsrail’in saldırıyı gerçekleştirdiğini 20 saat boyunca gizlemeye çalıştığı, ancak ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın açıklamalarıyla saldırının Tel Aviv tarafından yapıldığının ifşa edildiği hatırlatıldı.

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Axios’a konuşan üst düzey ABD’li yetkililer, Suriye hükümetinin İsrail’e karşı herhangi bir düşmanca adım atmadığını ve aksine iki ülke sınırında gerilimi düşürmek adına Ürdün’de ortak bir koordinasyon merkezi kurulması için Washington ile ortak hareket ettiğini belirtti. ABD’li yetkililere göre, İsrail’in uzlaşmacı tutumu reddederek saldırı düzenlemesi, tamamen Ekim ayında yapılacak İsrail seçimleri öncesinde Binyamin Netanyahu’nun iç politikaya yönelik bir hamlesinden kaynaklanıyor.

Saldırının ardından İsrail Başbakanlığı, Suriye’nin "Halep yakınlarındaki bir üsse Türk askerlerinin konuşlandırılmasına izin vererek statükoyu ihlal ettiği" gerekçesine sığınsa da ABD yetkilileri, Suriye’nin pisti yenileme amacını İsrail’e önceden bildirdiğini kaydetti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: "NETANYAHU SEÇİM ÖNCESİ SAVAŞI KÖRÜKLÜYOR"

İsrail’in Türkiye’yi hedef alan iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çok sert tepki geldi. Yapılan resmi açıklamada, Tel Aviv'in iddialarının gayriciddi olduğu ve hukuksuz saldırıları meşrulaştırmayı amaçladığının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Dile getirilen ithamlar, Netanyahu’nun İsrail’deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır. Türkiye, Suriye’de huzur, istikrar ve refahın tesisi için Suriye Hükümeti ile meşru zeminde işbirliği yapmayı kararlılıkla sürdürecek ve Suriye’nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir."

Bir Türk yetkili de Axios’a yaptığı açıklamada üste hiçbir Türk varlığının bulunmadığını belirterek, "İsrail, komşu ülkeleri bombalamak ve bölgedeki istikrarı bozmak için bahaneler uyduruyor" dedi.

WASHİNGTON’DAN İSRAİL’E BİR TEPKİ DE KONGRE’DEN: "SURİYE SAMİMİ, SALDIRGANLIK İSTİKRARA ZARAR VERİYOR"

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın açıklamalarına destek vererek İsrail’in tek taraflı saldırganlığının bölgesel barışa zarar verdiğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Dış İşleri Komitesi üyesi Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Joe Wilson, sosyal medya hesabı X üzerinden Tom Barrack’ı ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği resmi hesabını etiketleyerek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Wilson, Suriye hükümetinin İsrail ile gerilimi düşürme yönündeki çabalarına ve Hizbullah’a giden yasa dışı silah sevkiyatlarıyla mücadelesine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Tom Barrack'a katılıyorum. Tek taraflı saldırganlığın devam etmesi barış ve istikrara zarar vermektedir. Suriye, İsrail ile diyalog kurma konusunda samimi bir istek sergilemiştir ve Irak’tan kaçak olarak sokulan, Lübnan’daki Hizbullah’a ulaştırılarak İsrail’i tehdit etmek amacıyla kullanılan silahları ele geçirmeye devam etmektedir."

ARAP ÜLKELERİNDEN KINAMA

Diğer yandan İsrail’in Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na yönelik saldırısı, bölgedeki Arap ülkeleri tarafından da sert bir dille lanetlendi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı "en şiddetli ifadelerle" kınayarak, uluslararası toplumu İsrail’in örf ve hukuku hiçe sayan eylemlerini sonlandırmaya çağırdı.

Katar saldırıların BM Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğunu belirten Katar Dışişleri Bakanlığı, cezasızlığın İsrail’i bölgeyi daha geniş bir gerilim sarmalına sürüklemeye teşvik ettiğini vurguladı.

Ürdün ve Kuveyt her iki ülke de ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, Suriye'nin egemenliğine dikkat çekerek saldırının gerekçesiz bir düşmanlık olduğunu ve bölge güvenliğini baltaladığını duyurdu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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