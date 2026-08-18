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Dünya

İran savaşının ardından Körfez'de yeni dönem mi başlayacak? "ABD, birliklerini çekecek" iddiası

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İran savaşının ardından Körfez'de yeni dönem mi başlayacak?
Fotoğraf Başlığı İran savaşının ardından Körfezde yeni dönem mi başlayacak? ABD, birliklerini çekecek iddiası

ABD, İran'la savaşın ardından Basra Körfezi’ndeki askeri varlığını azaltmayı tartışıyor. Aylar süren saldırılarda ağır hasar gören üslerin geleceğinin masada olduğu, CENTCOM’un da desteğiyle bölgedeki 40 bin asker ve askeri altyapının daha batıya kaydırılmasının değerlendirildiği öne sürüldü.

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ABD, Orta Doğu’daki askeri düzeninde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İran ile yaşanan çatışma sürecinin tamamlanmasının ardından Pentagon, Basra Körfezi’ndeki birliklerini kademeli olarak azaltmayı ve askeri güçlerini daha batıya kaydırmayı masaya yatırdı.

Washington Post (WP) gazetesinin konuyla ilgili yetkililer ve diğer uzmanlar dahil 8 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Pentagon'un politika ofisi, henüz resmi inceleme düzeyinde olmayan analizinde, İran'la savaşın sona ermesinin ardından farklı Körfez ülkelerine yayılmış olan askeri varlığın azaltılmasına yönelik projeksiyonları inceliyor.

İran savaşının ardından Körfezde yeni dönem mi başlayacak? ABD, birliklerini çekecek iddiası
Başlık Resmiİran savaşının ardından Körfezde yeni dönem mi başlayacak? ABD, birliklerini çekecek iddiası

ÜST MAKAMLARIN ONAYI BEKLENİYOR

Söz konusu incelemeyi Genelkurmay Başkanlığı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da yakından takip ediyor ve CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper süreci bizzat izliyor.

Bir ABD'li yetkili, görüşmelere katılan Cooper'ın, ABD birliklerinin Basra Körfezi'nden batıya kaydırılması olasılığı konusundaki tartışmaları desteklediğini söyledi.

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Söz konusu analizin, Pentagon'un politikası haline gelebilmesi için öncelikle üst makamlardan onay alması gerektiğini belirten ABD'li yetkililer, şu aşamada bu analizin erken bir inceleme seviyesinde olduğunu ifade etti.

İran savaşının ardından Körfezde yeni dönem mi başlayacak? ABD, birliklerini çekecek iddiası
Başlık Resmiİran savaşının ardından Körfezde yeni dönem mi başlayacak? ABD, birliklerini çekecek iddiası

40 BİN ASKER NE OLACAK?

Haberde, Pentagon'un değerlendirdiği kilit konulardan birinin, aylar süren İran saldırıları nedeniyle ABD'nin denizaşırı askeri üslerinin ağır hasar gördüğü Basra Körfezi'nden askerlerin çekilip çekilmeyeceği olduğu belirtildi.

Bir diğer önemli başlığın ise bölgede hasar gören ABD üslerinin yeniden inşa edilip edilmeyeceği konusu olduğu aktarıldı.

Orta Doğu'daki ABD askeri operasyonlarını yürüten CENTCOM komutasında, Ürdün'den Umman'a kadar uzanan bölgede yer alan yaklaşık 20 üssünde 40 bin ABD askeri görev yapıyor.

Bahreyn, ABD Beşinci Filo'nun karargahına ev sahipliği yaparken, Kuveyt gibi diğer ülkeler de Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri varlıklarını barındırıyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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