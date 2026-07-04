Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon vatandaşa ilaç ve tıbbi desteğin ücretsiz sunulacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigarayla mücadele kapsamında yeni bir düzenlemenin hayata geçirildiğini duyurdu. Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon vatandaşa daha ücretsiz ilaç ve tıbbi destek sağlanacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, uygulamadan sosyal güvencesi olan ya da olmayan tüm vatandaşların yararlanabileceğini belirtti.

"HER BİR VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ"

Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon vatandaşımıza daha ilaç ve tıbbi destekleri tamamen ücretsiz ulaştıracağız. Sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen her bir vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız."

Vatandaşlara sigarayı bırakmaları çağrısında bulunan Memişoğlu, "Gelin, sağlıklı bir gelecek için bugün yeni bir başlangıç yapalım. Sigara Bırakma Polikliniklerimiz ve ALO 171 hattımızla yanınızda olmaya hazırız" mesajını paylaştı.

SİGARANIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ AZALTILACAK

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ve sigarayla mücadelede yeni bir kanun taslağı hazırladıklarını açıklayan Memişoğlu, birkaç ay içinde çalışmanın olgunlaşacağını söylemişti.

Yeni düzenlemeyle sigara ve tütün ürünlerinin görünürlüğünün azaltılmasının hedeflendiğini belirten Bakan, 18 yaş altına sigara satışının denetiminin sıkılaştırılacağını, açık ve kapalı alan uygulamalarına ilişkin kuralların da daha net hale getirileceğini ifade etmişti.

2025 yılında Türkiye'de yaklaşık 8 milyar paket sigara satıldığına dikkat çeken Memişoğlu, "Toplumumun kanser olmasını istemiyorum. Sigara ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak durmamız gerekiyor. Bağımlılık olacaksa spor bağımlılığı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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