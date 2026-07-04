Bir dönem 'kırmızı altın' olarak anılan soğan, Amasya'da hasat edilmeye başlandı. Soğanın kilosunun tarlada 15 ile 25 TL arasında satıldığı bildirildi. Üreticiler, soğanın kafelerde satılan bir bardak çaydan bile ucuz olduğunu belirtti.

Soğan üretiminin en çok yapıldığı ikinci şehir olan Amasya’da ürün tarlada 15 ile 25 TL arasında fiyatlarda alıcı buluyor.

Uzun yıllardır soğan üretimi ve satışı yapan Oğuz Çelik, "Soğanlarımız tarlada 15 ile 25 TL arasında fiyatlarda satılıyor. Bu yıl bahar yağışlarının etkisiyle hasat gecikti. Yeni ürün hasadıyla fiyatlar 15 gün içerisinde normal seyrine döner. Çiftçiyi ve tüketiciyi memnun edecek seviyeye gelir" ifadelerini kullandı.

Bir dönem 'kırmızı altın' olarak anılıyordu! Şimdi kilosu bir bardak çaydan ucuz

Soğanın halen en ucuz ürünler arasında olduğunu belirten Çelik şöyle konuştu:

"BİR BARDAK ÇAYDAN UCUZ"

"Fiyatların abartılmasına gerek yok. Emeğin ve maliyetlerin görülmesi lazım. Soğan şu anda kafelerde satılan bir bardak çaydan ucuz. Bir kilo soğan dört kişilik ailenin bir haftalık ihtiyacını karşılayabiliyor. Eskiden bir çuval soğan ile bir çeyrek altın alınabiliyordu. Şimdi 10 çuvalla bile alınamıyor. O zaman soğan kırmızı altın gibiydi"

Bir dönem 'kırmızı altın' olarak anılıyordu! Şimdi kilosu bir bardak çaydan ucuz

"15 GÜNE KADAR FİYATLAR DÜŞER"

Önceki yıllara fiyatlardan memnun olduklarını anlatan Oluz Köyü Muhtarı Sami Baş, "Erkenci soğanda fiyatlar yüzümüzü güldürdü. Pazar ve marketlerdeki fiyatını da görüyoruz. Bir bardak çay kafelerde 40 TL’den satılıyor. Bir paket sigara 100 TL’den başlıyor. Bir kilo soğanın pazarda 40 TL’den satılmasının lafı ediliyor. Ama üretim artıyor. 15 güne kadar fiyatlar düşer" dedi.

Bir dönem 'kırmızı altın' olarak anılıyordu! Şimdi kilosu bir bardak çaydan ucuz

'KIRMIZI ALTIN' DERLERDİ

Soğanların ayırt edildiği depolarda çalışan tarım işçisi İnci Cingöz ise "Bu yıl soğanda yüzler gülüyor. İnşallah patateste de aynısı olur. Geçen yıla göre fiyatlar iyi. Suluova’da soğana ‘kırmızı altın’ derlerdi. İnşallah o günleri de tekrar görürüz" diye konuştu.

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