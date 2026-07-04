Hull City'yi Ocak 2022'de satın alan ve 4 yıl sonra Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Acun Ilıcalı, yeni sezon hedefini açıkladı. Ilıcalı, "Transfer bütçeniz ne kadar olacak?" ve "Süper Lig'den almak istediğiniz oyuncular var mı?" sorularını cevapladı.

İngiltere Championship play-off mücadelesinde Millwall'u (0-0'ın rövanşında 2-0 yendi) ve Middlesbrough'u (1-0) devirip, Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 2026-2027 sezonuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İLK HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Transfermarkt'e konuşan 57 yaşındaki iş adamı, "Yeni sezondaki temel hedefiniz nedir?" sorusuna, "Ligde kalmak. Çok net söylüyorum; ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak" cevabını verdi.

Acun Ilıcalı

LEICESTER CITY ÖRNEĞİ

"Bir gün Premier Lig şampiyonluğu olacak mı?" sorusu üzerine Ilıcalı, "Şu aşamada bu tabii ki çok büyük bir hayal. Ancak futbolda imkansız diye bir şey var mı? Kesinlikle yok. Önümüzde hepimizin bildiği bir Leicester City örneği var; dünyada futbolda her an her şey olabilir. Yine de gerçekçi olmak gerekirse bizim ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak, bir sonraki hedefimiz ise Avrupa kupalarına katılabilmek olur" sözlerini sarf etti.

"BÜTÇE 150 MİLYON EURO"

"Yeni sezonda bütçeniz ne kadar olacak?" sorusu yöneltilen Hull City'nin sahibi, "Oyuncu maaşları ve bonservis bedelleri de dahil olmak üzere yaklaşık 150 milyon civarında bir bütçemiz olacak. Kadromuza yaklaşık 11-12 yeni oyuncu katmayı planlıyoruz. Oyuncuları göndermekten ziyade, Premier Lig'de yeterince süre alamayacağını düşünen isimler kendi istekleriyle ayrılmayı tercih edebiliyor. 'Championship'e gideyim, orada her maç 80-90 dakika düzenli oynayıp kendimi kanıtlayayım' diyen oyuncularımız olacaktır. Kulüp olarak bu oyuncularımızın önünü açacağız elbette" dedi.

"SÜPER LİG'DE MAAŞLAR ÇOK YÜKSEK"

"Süper Lig'den beğendiğiniz ve 'Hull City'ye transfer edebilir miyim?' diye düşündüğünüz oyuncular var mı?" sorusuna Acun Ilıcalı, "Süper Lig son 3-4 yılda kalitesini ve marka değerini ciddi derecede artırdı. Bu durum bir futbolsever olarak beni mutlu etse de, diğer yandan kulübümüz adına oradan futbolcu almamızı oldukça zorlaştırdı. Eğer 5 yıl öncesinde olsaydık, Türkiye Ligi'nden 3-4 futbolcuyu rahatlıkla Premier Lig'e götürebileceğimi biliyordum. Ancak şu anki piyasa fiyatları ve oyuncu maaşları o dönemin çok üzerinde. En önemli konu şu; Türkiye'deki 3 büyük kulübün oyuncularına ödediği paralar, Premier Lig'deki orta ve alt sıra takımlarının ödediği rakamların bile üstünde. Anadolu kulüplerinden bir oyuncuyu direkt Premier Lig'e götürme şansınız da pek yok, bu çok iddialı bir hamle olur. Avrupa'da önce oyuncunun hangi seviyede oynadığına bakılıyor. Büyük bir takım baskısı altında kendini kanıtlayıp o yükün altından kalkabilirse, bir üst basamağa taşınıyor. Bir oyuncunun yolu normal şartlarda önce Anadolu takımından İstanbul takımlarına, oradan da Premier Lig'e düşer. Anadolu kulübünden direkt Premier Lig'e transfer olan oyuncu bulmak bu yüzden oldukça zordur" karşılığını verdi.

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