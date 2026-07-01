Türkiye Gazetesi
Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldızının peşinde! "Maaşını ödemeye hazır"
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon sözleşmesini uzattığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.
Özetle DinleAcun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldızının peşinde! "Ma...
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Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'nin, Fenerbahçe'den Anderson Talisca ile ilgilendiği öne sürüldü.
- Hull City, Talisca'nın yıllık 8.5 milyon euro olan maaşını karşılayabilecek finansal güce sahip.
- Hull City'nin Brezilyalı yıldız için şartları değerlendirdiği belirtildi.
- Talisca'nın Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
- Geçtiğimiz sezon 45 maçta 27 gol ve 5 asist kaydetti.
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Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin, Ocak 2025'te Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca ile ilgilendiği öne sürüldü.
GARANTİ ÜCRETİ 8,5 MİLYON EURO
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Talisca'nın yıllık 8,5 milyon euro olan maaşını karşılayabilecek finansal güce sahip. Hull City'nin, Brezilyalı yıldız için şartları değerlendirdiği ifade edildi.
45 MAÇTA 32 GOLE KATKI
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Talisca, geçtiğimiz sezon 45 maçta görev yaparken; 2796 dakikada 27 gol attı ve 5 asist yaptı.
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