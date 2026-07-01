Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon sözleşmesini uzattığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.

Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin, Ocak 2025'te Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca ile ilgilendiği öne sürüldü.

GARANTİ ÜCRETİ 8,5 MİLYON EURO

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Talisca'nın yıllık 8,5 milyon euro olan maaşını karşılayabilecek finansal güce sahip. Hull City'nin, Brezilyalı yıldız için şartları değerlendirdiği ifade edildi.

Anderson Talisca

45 MAÇTA 32 GOLE KATKI

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Talisca, geçtiğimiz sezon 45 maçta görev yaparken; 2796 dakikada 27 gol attı ve 5 asist yaptı.

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