Fenerbahçe'de alarm: İsmail Kartal frene bastı
Sezonu erken açan Fenerbahçe’de üst üste şoklar yaşanıyor. Talisca, Becao ve Muriç’in arka arkaya sakatlanması, Topuk Yaylası’nda sezona günde çift idmanla hazırlanan Kanarya’da alarm zillerinin çalmasına sebep oldu…
- Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için iki ön eleme ve bir play-off turu oynayacak olan Fenerbahçe, ligde mesaiye erken başlayan takımlardan biri oldu.
- Başkanlık seçimi ve hoca bilmecesinin ardından İsmail Kartal ile Topuk Yaylası'nda kampa başlayan takımda ilk günden itibaren sakatlıklar yaşandı.
- Talisca, Becao ve Muriç'in sakatlanması 'aşırı yüklenme' iddialarını gündeme getirdi.
- Vedat Muriç'in sağ alt adalesinde yırtık tespit edildiği ve takımın Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön elemede Polonya ekibi Gornik Zabre ile oynayacağı maçlarda yer almasının beklenmediği belirtildi.
- Asensio ve Skriniar'ın da henüz düz koşularda takıma katıldığı bilgisi yer aldı.
- Teknik direktör İsmail Kartal'ın sağlık ekibi ve yardımcılarıyla yaptığı toplantı sonrası tempoyu düşürme kararı aldığı öğrenildi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne kalabilmek için iki ön eleme bir de play-off turu oynamak zorunda olan Fenerbahçe, ligde mesaiye en erken başlayan takımlardan birisi oldu. Başkanlık seçimi ve hoca bilmecesinin çözülmesinin ardından sarı lacivertliler, İsmail Kartal ile birlikte soluğu Topuk Yaylası’nda aldı. Ancak daha ilk günlerden itibaren üst üste gelen sakatlıklar sarı lacivertli takımda alarm zillerinin çalmasını sağladı. Talisca, Becao ve son olarak da Muriç’in sakatlanması sezona günde çift idmanla hazırlanan Kanarya’da ‘aşırı yüklenme’ iddialarını gündeme getirdi.
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TEMPO DÜŞÜRÜLECEK
Muriç’in ilk idmana termal bandajlı çıkması ve sonraki idmanda ise sakatlanması ‘Bir ihmal mi var?” dedirtti. Sarı lacivertlilerde bu üç sakatlığın yanı sıra Asensio ve Skriniar da henüz düz koşularda takıma katılıyor. Sağ alt adalesinde yırtık tespit edilen Vedat Muriç’in, takımın Şampiyonlar Ligi’nde ikinci ön elemede Polonya ekibi Gornik Zabre ile temmuz ayının üç ve dördüncü haftalarında oynayacağı maçlarda yer alması beklenmiyor. Sağlık ekibi ve yardımcılarıyla bir toplantı yapan teknik direktör İsmail Kartal’ın tempoyu düşürme kararı aldığı öğrenildi.