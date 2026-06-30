UEFA, kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon avro para cezası verdi.

UEFA, kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi sebebiyle Fenerbahçe Kulübü'ne para cezası verildiğini açıkladı.

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu'ndan yapılan açıklamada, sarı lacivertli kulübe 7 milyon avroluk para cezası verildiği belirtildi.

Cezanın sebebi olarak 2025 takvim yılı için kadro maliyet oranını yüzde 70 sınırının üzerinde bildirilmesi gösterildi.

TÜRKİYE GAZETESİ DUYURMUŞTU

Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, 25 Haziran'daki haberiden sarı lacivertlilere para cezası ve mali disiplin ihtarı verildiğini kaydetmişti.

Tahir Kum imzalı haberde, "24 Ocak 2026’da UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulundan (CFCB) dört müfettiş ve bağımsız denetim kuruluşu Deloitte, sarı lacivertli kulübe gelerek iki gün boyunca incelemelerde bulunmuştu. Jose Mourinho ve Diego Carlos’la yapılan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığını belirleyen CFCB, Kerem Aktürkoğlu transferinde de talimatlara aykırı hareket tespit etti. F.Bahçe’den yazılı savunma isteyen kurul, nihai kararını verdi ve sarı lacivertli kulübü 7,5 milyon avro para cezasına çarptırırken, mali disiplin ihtarı verdi." ifadelerine yer verilmişti.

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