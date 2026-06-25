Avrupa futbolunun patronu UEFA, 15 milyon avro ve puan silme, hatta men cezası bekleyen sarı lacivertli kulübe, sadece 7,5 milyon avro yaptırım uyguladı.

TAHİR KUM - UEFA’dan yüksek meblağlı para ve puan silme cezası bekleyen F.Bahçe’nin korktuğu başına gelmedi. 24 Ocak 2026’da UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulundan (CFCB) dört müfettiş ve bağımsız denetim kuruluşu Deloitte, sarı lacivertli kulübe gelerek iki gün boyunca incelemelerde bulunmuştu. Jose Mourinho ve Diego Carlos’la yapılan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığını belirleyen CFCB, Kerem Aktürkoğlu transferinde de talimatlara aykırı hareket tespit etti. F.Bahçe’den yazılı savunma isteyen kurul, nihai kararını verdi ve sarı lacivertli kulübü 7,5 milyon avro para cezasına çarptırırken, mali disiplin ihtarı verdi.

KARAR YARIN BİLDİRİLECEK

Kararın yarın F.Bahçe Kulübü’ne tebliğ edilmesi bekleniyor. F.Bahçe daha önce UEFA’nın talebi üzerine Kerem’in sözleşmesini yeniden revize etmiş, oyuncunun 5 yılda alacağı ücret kalan dört yıla eşit olarak dağıtılmıştı. Şimdi mali disiplin ihtarı sebebiyle F.Bahçe, UEFA ile 3-4 sezonluk uzlaşma yapmak zorunda. Uzlaşma metninde genelde şu maddeler bulunuyor: Futbolcu maaşları, teknik direktör maliyetleri, menajerlik ücretleri ve transfer zararının toplamı, kulübün toplam gelirinin yüzde 70’ini aşmama… Transferde sattığın kadar alabilirsin. Ve kadroyu 25’ten 21’e indirme.

Kerem Aktürkoğlu

HER YAPTIRIMLA YÜZLEŞTİK

Kulüplerimiz, bugüne kadar UEFA’nın neredeyse bütün yaptırımlarıyla yüzleşti. Denk hesap şartını yerine getiremeyen G.Saray (2016) ve Trabzonspor (2020), Avrupa’dan 1’er yıl menedildi. Avrupa kadrosundaki oyuncu sayıları 25’ten 21’e düşürüldü. Ayrıca “sattığın kadar al” kuralıyla transfer yapmak zorunda kaldı. Gelir-gider dengesini tutturamayan Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor, milyon avroyu bulan para cezalarıyla karşılaştı. Hatta, Beşiktaş ve Trabzonspor, geçen hafta yükümlülüklerden yeni kurtuldu.

7,5 MİLYON AVRO NASIL TAHSİL EDİLECEK?

UEFA, bu tarz büyük cezaları tek kalemde kesmiyor. F.Bahçe’nin Avrupa kupalarından elde edeceği ayak bastı parası, yayın havuzu gelirleri ve maç başı primleri UEFA kasasında tutuluyor. Cezanın 2 milyon avroluk kısmının sabit kalması, geriye kalan 5,5 milyon avroluk bölümünün ise “ertelenmiş/şartlı” ceza olarak belirlenmesi bekleniyor. Eğer F.Bahçe önümüzdeki 3-4 mali yıl boyunca UEFA’ya verdiği yapılandırma sözlerini tutturursa, bu şartlı kısım kulübün kasasında kalacak. Aksi takdirde o para da Avrupa gelirlerinden kesilecek. Kısaca; kulübün kasasından sıcak para çıkışı olmayacak.

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