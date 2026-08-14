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Yaşam

Diyarbakır'da kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi

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Diyarbakır'da kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Fotoğraf Başlığı DİYARBAKIRIN MERKEZ SUR İLÇESİNDE KEDİNİN ISIRDIĞI ÇOCUK ENTÜBE EDİLDİ, YAPILAN KUDUZ TESTİ POZİTİF ÇIKTI. (RIDVAN KILIÇ/DİYARBAKIR-İHA)Diyarbakırın merkez Sur ilçesinde kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi, yapılan kuduz testi pozitif çıktı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kedi tarafından ısırılan bir çocuk olayın üzerinden aylar geçtikten sonra fenalaştı. Hastane kaldırılan çocuk entübe edildi. Yapılan kuduz testi ise pozitif çıktı.

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kedi tarafından ısırlan çocuk entübe edildi. Çocuğa yapılan kuduz testi pozitif çıktı.

Alınan bilgilere göre, yaklaşık 4 ay önce, ilçenin kırsal Büyükadı Mahallesi'nde N.K. (4) adlı kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması sonrasında annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile, daha sonra çocuğu hastaneye götürdü. Kontrollerin ardından çocuk eve gönderildi. Aylar sonra yeniden rahatsızlanan çocuk tekrardan hastaneye götürüldü. Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen çocuk, tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun kötüye gitmesi üzerine doktorlar tarafından entübe edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurumlar konu ile alakalı çalışmalar başlattı. Alınan numunelerde çocuğun kuduz sonucu pozitif çıktı. Mahallede aşılamalar yapılırken, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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