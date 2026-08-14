Diyarbakır'da kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kedi tarafından ısırılan bir çocuk olayın üzerinden aylar geçtikten sonra fenalaştı. Hastane kaldırılan çocuk entübe edildi. Yapılan kuduz testi ise pozitif çıktı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kedi tarafından ısırlan çocuk entübe edildi. Çocuğa yapılan kuduz testi pozitif çıktı.

Alınan bilgilere göre, yaklaşık 4 ay önce, ilçenin kırsal Büyükadı Mahallesi'nde N.K. (4) adlı kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması sonrasında annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile, daha sonra çocuğu hastaneye götürdü. Kontrollerin ardından çocuk eve gönderildi. Aylar sonra yeniden rahatsızlanan çocuk tekrardan hastaneye götürüldü. Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen çocuk, tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun kötüye gitmesi üzerine doktorlar tarafından entübe edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurumlar konu ile alakalı çalışmalar başlattı. Alınan numunelerde çocuğun kuduz sonucu pozitif çıktı. Mahallede aşılamalar yapılırken, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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