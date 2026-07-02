Anadolu Ajansı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk transferini açıkladı
Premier Lig'e yükselen Hull City, İskoç takımı Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı renklerine bağlayarak bu sezonki ilk transferini gerçekleştirdi.
Özetle DinleAcun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk transferini açık...
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Spor 10 dk önce
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İskoç takımı Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı transfer etti.
- Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi.
- 33 yaşındaki kaleci Jack Butland, kulübün bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan iki yıllık bir sözleşme imzaladı.
- Bu transfer, Hull City'nin yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu.
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İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, İskoç takımı Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı kadrosuna kattı.
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Kulüpten yapılan açıklamada, "33 yaşındaki kaleci, kulübün bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan iki yıllık bir sözleşme imzalayarak Tigers'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu." ifadeleri kullanıldı.
İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenen Hull City, Coventry City ve Ipswich Town'ın ardından Premier Lig'e yükselen üçüncü takım olmuştu.
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