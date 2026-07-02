Efsane futbolcu, 41 yaşında emekli oldu: Bazı hikâyeler bitmez!
Dünyaca ünlü İspanyol orta saha oyuncusu Santi Cazorla, 20 yılı aşkın süredir devam eden profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. 41 yaşında yıldız, 2023 yılından Real Oviedo forması giyiyordu.
- 41 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Villarreal, Malaga, Arsenal ve Al-Sadd takımlarında forma giydi.
- Cazorla, İspanya Milli Takımı ile EURO 2008 ve EURO 2012 şampiyonlukları yaşadı.
- Futbolu bıraktığını açıklarken, "her şey solup gittiğinde, kramponlar rafa kaldırıldığında ve gürültü sessizliğe dönüştüğünde, her şey yerli yerine oturuyor" ifadelerini kullandı.
İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Santi Cazorla, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı.
"ASLA DENEMEKTEN VAZGEÇTİM"
41 yaşındaki futbolcu, "emeklilik" açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Harika şeyler yaşadım. Beklenmedik ve zor durumları da atlattım. Ama asla denemekten vazgeçmedim. Ve sonunda, herhangi bir bölümü kapatmak için değil, onları yeniden yaşamak için geri döndüm. Neden başladığımı hatırlamak için ve şimdi, her şey solup gittiğinde, kramponlar rafa kaldırıldığında ve gürültü sessizliğe dönüştüğünde, her şey yerli yerine oturuyor. Sona erdiği yer, büyünün başladığı evimdeydi. Çünkü bazı hikâyeler bitmez; sonsuza dek kalırlar. Tıpkı 8 gibi, tıpkı sonsuzluk gibi.
Kariyerinde Villarreal, Malaga, Arsenal ve Katar'ın Al-Sadd takımının formasını giyen Cazorla, İspanya Milli Takımı ile 2008 Avrupa Şampiyonası (EURO 2008) ve EURO 2012'de şampiyonluk yaşamıştı.