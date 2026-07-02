Türkiye Gazetesi
Almanya'nın Dünya Kupası kâbusu: Nagelsmann gidiyor, Klopp geliyor!
Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a penaltı atışları sonucunda elenerek büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonucun ardından Alman Futbol Federasyonu'nun teknik direktör değişikliği kararı aldığı belirtildi.
Özetle DinleAlmanya'nın Dünya Kupası kâbusu: Nagelsmann gidiyo...
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Spor az önce
2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenen Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Julian Nagelsmann'ın yerine Jürgen Klopp'un getirilmesi gündemde.
- Almanya Futbol Federasyonu'nun Nagelsmann ile yollarını ayırma kararı aldığı belirtiliyor.
- Nagelsmann'ın yerine teknik direktör olarak Jürgen Klopp'un ismi öne çıkıyor.
- Nagelsmann ile yolların ayrılması için milyonlarca euroluk tazminat anlaşması üzerinde çalışıldığı iddia ediliyor.
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2026 FIFA Dünya Kupası'na Paraguay karşısında son 32 turunda veda eden Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Julian Nagelsmann'ın geleceği netleşiyor.
İLK ADAY KLOPP
Bild'in haberine göre; Almanya Futbol Federasyonu, deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayırma kararı alırken; Nagelsmann'ın yerine Jürgen Klopp'un göreve getirilmesi bekleniyor.
MİLYONLARCA EUROLUK TAZMİNAT
38 yaşındaki Nagelsmann ile yolların ayrılması için taraflar arasında milyonlarca euroluk tazminat anlaşması üzerinde çalışıldığı öne sürüldü.
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