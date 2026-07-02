Dünya futbolunda yeni moda Fransız Kylian Mbappe. Üçüncü Dünya Kupası’nda altı kez organizasyona katılan ve 19 golü bulunan rekortmen Messi’nin sadece bir gol gerisinde. 2022’nin Altın Ayakkabı ödüllü golcüsü, İsveç maçında iki gol atarken hocası Deschamps önünde saygıyla eğildi.

Tabii ki bu manşeti Arda Güler’e ayırmak onu göklere çıkarmak isterdik ancak hayaller ile gerçekler ABD-Kanada-Meksika üçgenindeki Dünya Kupası’nda farklı oldu. Real Madrid’in iyi ikilisinden bizim çocuk Arda Güler evine erken dönerken takım arkadaşı Kylian Mbappe tarih yazmaya devam etti. Son 32 turunda İsveç maçında iki gol birden atan Fransız yıldız kalitesini tartışmasız bir şekilde ortaya koyuyor. Aslında onun Dünya Kupası hikayesi 19 yaşındayken 2018’de Rusya’da başladı. Ve orada 7 maçta 4 gol atarak Dünya Kupası şampiyonluğu gördü ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi.

Kylian Mbappe

İŞTE REKORLARI…

4 yıl sonra yine Mbappe sahnedeydi. Bu kez Katar’da. Gol Kralı olarak tamamladığı organizasyonun finalinde hat-trick yaptı. İki kez katıldığı dev organizasyonun finallerinde toplam 4 gol atarak (Hırvatistan 1, Arjantin 3) bu alanda zirveye çıktı. Ki onun rekorları eleme aşamasında da vardı. Dünya Kupası tarihinin eleme turlarında (grup aşaması sonrası) 10 gole ulaşan ilk ve tek futbolcu ünvanı onda. Dünya Kupası’nda 7 maçta 1’den fazla gol ile (6 defa duble ve 1 hat-trick) bu alanda da zirvede. Grup aşamasında Senegal’e attığı golle Fransa tarihinin 57 golle en golcüsü Giroud’yu geride bıraktı.

Kylian Mbappe ve Didier Deschamp

MESSİ’YE KAFA TUTUYOR

Gollerine devam eden ve önceki gece İsveç’i iki golüyle turnuva dışına iten Mbappe, Lionel Messi’ye de kafa tutuyor. Kariyerinde üç kez Dünya Kupası görmesine rağmen 19 golü bulunan ve altı Dünya Kupası gören Arjantinli yıldızın bir gol gerisinde yer alıyor. Ve yaşı da 27. Önünde bir veya iki turnuva daha var. Gerçi oraya kalmadan şu anda ülkesi Fransa son 16’ya kalıp yoluna devam ettiği için burada bile Lionel Messi’yi geçip dünya 1 numarası olma ihtimali bulunuyor. Özetle Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamp’ın onu kenara alırken önünde saygıyla eğilmesi boşuna değil.

Deschamps'ın Mbappe'ye saygısını gösterdiği an

DESCHAMPS’A DESTEK

Kylian Mbappe’yi öne çıkaran futbolu ama İsveç’i 3-0 mağlup edip turladıkları maç sonundaki sözleri de onun farkını ortaya koyuyor. Takımın performansı ve turnuvadaki hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Fransız yıldız “Neden oynadığımı, nerede olduğumu ve ne yapmam gerektiğini biliyorum. Takım da burada ne yapması gerektiğini anlıyor. Yeni bir yarışma başladı. Zorlu bir başlangıca rağmen turu geçtik. Teknik direktörümüz Didier Deschamps (annesini kaybetti ve turnuva sonrası yerine Zidane geliyor) zor zamanlardan geçiyor ve bu durum maalesef herkesi etkiliyor. Çok zor bir durum. Onu asla yalnız bırakmayacağız. Ona destek olacağız” dedi.

DÜNYA GÜNDEMİNDE

Daha yeni annesini kaybeden Deschamps, İsveç maçında hem turu gördü hem de moral buldu. Başarılı teknik adam ilk golünde kendisine koşan öğrencisi Mbappe’yi kenara aldığında önünde saygıyla eğilme işareti yapması da dünya gündemine girdi.

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