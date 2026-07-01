2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda kupanın favorilerinden Fransa, İsveç'i 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı ve Paraguay'ın rakibi oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Didier Deschamps yönetimindeki Fransa ile Graham Potter'ın çalıştırdığı İsveç kozlarını paylaştı.

MBAPPE'DEN DUBLE

New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan maçta Fransa, İsveç'i 3-0'lık skorla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Fransa'ya turu getiren golleri 45 ve 74. dakikalarda Kylian Mbappe ve 53. dakikada Bradley Barcola kaydetti.

Bu galibiyetle adını son 16 turuna yazdıran Fransa, Almanya'yı seri penaltılarda eleyen Paraguay'ın rakibi oldu.

FRANSA'DAN BİR İLK

Fransa, Dünya Kupası tarihinde üst üste beş maçta da 3 ve üzeri gol atan ilk takım oldu.

MBAPPE, MESSI'NİN ENSESİNDE

2026 Dünya Kupası'nda gol sayısını 6 yapan Kylian Mbappe, turnuvada toplam gol sayısını 18'e çıkararak 19 golü bulan Lionel Messi'nin ardından en çok gol atan ikinci oyuncu oldu.

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