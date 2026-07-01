İsveç'e fark atan Fransa'dan bir ilk! Mbappe, Messi'nin ensesinde
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda kupanın favorilerinden Fransa, İsveç'i 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı ve Paraguay'ın rakibi oldu.
- Fransa'ya turu getiren golleri 45 ve 74. dakikalarda Kylian Mbappe ve 53. dakikada Bradley Barcola kaydetti.
- Bu galibiyetle son 16 turuna kalan Fransa, Almanya'yı seri penaltılarda eleyen Paraguay'ın rakibi oldu.
- Fransa, Dünya Kupası tarihinde üst üste beş maçta da 3 ve üzeri gol atan ilk takım oldu.
- Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda gol sayısını 6'ya çıkararak turnuvada toplam gol sayısını 18'e ulaştırdı ve Lionel Messi'nin ardından en çok gol atan ikinci oyuncu oldu.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Didier Deschamps yönetimindeki Fransa ile Graham Potter'ın çalıştırdığı İsveç kozlarını paylaştı.
MBAPPE'DEN DUBLE
New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan maçta Fransa, İsveç'i 3-0'lık skorla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Fransa'ya turu getiren golleri 45 ve 74. dakikalarda Kylian Mbappe ve 53. dakikada Bradley Barcola kaydetti.
Bu galibiyetle adını son 16 turuna yazdıran Fransa, Almanya'yı seri penaltılarda eleyen Paraguay'ın rakibi oldu.
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FRANSA'DAN BİR İLK
Fransa, Dünya Kupası tarihinde üst üste beş maçta da 3 ve üzeri gol atan ilk takım oldu.
MBAPPE, MESSI'NİN ENSESİNDE
2026 Dünya Kupası'nda gol sayısını 6 yapan Kylian Mbappe, turnuvada toplam gol sayısını 18'e çıkararak 19 golü bulan Lionel Messi'nin ardından en çok gol atan ikinci oyuncu oldu.