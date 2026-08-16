Galatasaray'a 40 milyon euroluk teklif: Kararı etkileyen detay ortaya çıktı

Galatasaray, Wilfried Singo için gelen 40 milyon euroluk teklifi değerlendirmeye aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin kararında yıldız futbolcunun ayrılmak istememesi etkili olacak.

Galatasaray'ın savunmadaki önemli isimlerinden Wilfried Singo'ya yurt dışından ilgi devam ediyor. Verilen bilgilere göre sarı-kırmızılı kulübe Singo için 40 milyon euroluk resmi teklif ulaştı.

beIN Sports'un haberine göre, yüksek bonservis bedeli nedeniyle teklif Galatasaray yönetiminin önüne önemli bir seçenek getirirken, sarı-kırmızılıların oyuncunun geleceği konusunda şu aşamada aceleci davranmadığı belirtildi.

Wilfried Singo

SINGO AYRILMAK İSTEMİYOR

Galatasaray'ın Singo konusunda kararını etkileyen en önemli unsurlardan birinin oyuncunun tutumu olduğu ifade edildi.

Fildişi Sahilli futbolcunun takımdan ayrılma yönünde bir talebinin bulunmadığı, teknik heyetin de Singo'yu yeni sezon kadro planlamasında önemli bir oyuncu olarak değerlendirdiği aktarıldı. Bu nedenle Galatasaray'ın 40 milyon euroluk teklife rağmen şu an için transfere sıcak bakmadığı kaydedildi.

Wilfried Singo

SON KARAR İÇİN KRİTİK ŞART

Sarı-kırmızılı yönetimin Singo'yu yalnızca kulübün geleceği açısından çok önemli bir fırsat ortaya çıkması halinde göndermeyi değerlendireceği belirtildi.

Dolayısıyla 40 milyon euroluk teklif Dursun Özbek yönetiminin önüne gelmiş olsa da Galatasaray'ın önceliğinin Singo'yu takımda tutmak olduğu ifade edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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