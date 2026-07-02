Anadolu Ajansı
Dünya Kupası'nda acı haber: Babasının vefatını basın toplantısında öğrendi
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı Teknik Direktörü Sebastien Desabre, son 32 turu maçına çıktıkları 2026 FIFA Dünya Kupası'nda babasının vefat haberiyle sarsıldı.
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Spor 10 dk önce
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere'ye 2-1 yenilerek turnuvadan elenirken; aynı gün teknik direktör Sebastien Desabre'nin babası vefat etti.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İngiltere karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-1 kaybetti.
- Bu sonuçla Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elendi.
- Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Sebastien Desabre'nin babasının vefat ettiği bildirildi.
- Milli takım basın sorumlusu, teknik direktöre en içten taziyeleri sundu.
- Haberi canlı yayında öğrenen Fransız teknik adam, basın toplantısından üzgün bir şekilde ayrıldı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1-0 öne geçtiği 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde İngiltere'ye 2-1 yenilerek, turnuvaya veda ederken; aynı gün teknik direktör Sebastien Desabre'nin babası hayatını kaybetti.
"ÜZÜLEREK BİLDİRİYORUZ"
Milli takım basın sorumlusu, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz. En içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Canlı yayında babasının ölümünü öğrenen Fransız teknik adam, bu cümlelerin ardından basın toplantısından üzgün bir şekilde ayrıldı.
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