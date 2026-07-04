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İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde aynı apartmanda yaşayan komşular arasında park yeri nedeniyle başlayan tartışma, ailelerin de araya girmesiyle büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede 3 kişi bıçak darbeleriyle yaralanıp hastanede tedavi altına alınırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan şüphelileri gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

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