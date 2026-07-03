Elektrikli otomobil almak isteyenlerin ilk aklına gelen markalardan biri olan Tesla’nın Temmuz ayı fiyatları belli oldu.

Tesla’nın Temmuz ayı fiyatları açıklandı. Marka Mayıs ayında zam yaparken, Haziran ve Temmuz aylarında fiyatlarını sabit tuttu.

Peki ülkemizde sadece Model Y ile pazarda olan Tesla’nın fiyatları nasıl? İşte 2026 yılı Temmuz ayı Tesla Model Y fiyatları…

Tesla Model Y ne kadar oldu? Temmuz ayı fiyatları belli oldu

FSD ABONELİK FİYATI

Markanın opsiyonları arasında bulunan Full Self-Driving 228.480 TL, gelişmiş otopilot 115.260 TL’den sunuluyordu. Bu fiyatlar ÖTV ve KDV hariç fiyatlardı. Opsiyonlar araçlara eklendiğinde araçların fiyatları da o nedenle büyük değişim gösteriyordu.

Örneğin standart arkadan çekişli Tesla Model Y 2.474.985 TL’den alınabiliyorken, Full Self-Driving kabiliyeti eklendiğinde ise fiyat 3.493.954 TL’ye çıkıyordu. Yaklaşık 1 milyon TL’lik farkın sebebi FSD eklenmeden yüzde 25 olan ÖTV, FSD’nin fiyatı ile yüzde 55’e çıkmasıydı.

21 Mayıs’tan sonra Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi, aylık abonelikle sunulmaya başlandı.



Tesla kullanıcıları, FSD özelliklerini kullanabilmek için her ay 4.990 TL’lik bir ücret ödemek zorunda.

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