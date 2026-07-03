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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dik bir rampayı çıkmaya çalışırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri geri kaymaya başlayan otomobil akılalmaz bir kazaya neden oldu. Hızını alamayıp önce yoldaki iki araca, ardından da kaldırıma çarpan otomobil, park halindeki hafif ticari aracın üzerine çıkarak ancak durabildi. Görenleri şaşkına çeviren ve şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı ilginç kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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