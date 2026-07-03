Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi G Blok davasında karar çıktı. Mahkeme, binanın müteahhidine 17 yıl 4 ay hapis cezası verirken, dönemin belediyesinde görev yapan iki kamu görevlisini de 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 123 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı Ebrar Sitesi G Blok'a ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile başka bir dosyadan tutuklu bulunan A.Ö., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

MÜTEAHHİT SUÇLAMALARI REDDETTİ

Karar öncesinde son savunmasını yapan müteahhit Tevfik Tepebaşı, yıkılan binanın kooperatif ile diğer mühendis ve müteahhitler tarafından inşa edildiğini öne sürerek olayda sorumluluğu bulunmadığını savundu. Tepebaşı, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Müteahhit suçlamaları reddetmişti! 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında karar

MÜTEAHHİDE 17 YIL 4 AY HAPİS

Tarafların son beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, Tevfik Tepebaşı'nı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme ayrıca, olay tarihinde Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan F.Y. ile H.M.G.'ye de "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Müteahhit suçlamaları reddetmişti! 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında karar

11 SANIK BERAAT ETTİ

Davada yargılanan tutuksuz sanıklar T.K., M.K., E.İ., Ç.K., A.Ö., A.T.B., A.P., F.D., H.Ç., O.Y.D. ve Z.A.Ş. hakkında ise beraat kararı verildi.

Ebrar Sitesi G Blok, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve en fazla can kaybının yaşandığı binalardan biri olarak kayıtlara geçmiş, enkaz altında kalan 123 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralanmıştı.

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