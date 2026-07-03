Kahramanmaraş'ta üniversite hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu hemşirenin davasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme, beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun henüz dosyaya ulaşmaması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Eylül tarihine erteledi.

Kahramanmaraş'ta 2021 yılında bir üniversite hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bağrıyanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

SAVUNMASINI YAPTI

Mahkemede savunma yapan Bağrıyanık, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ifade etti. Hareketlerinin bilinçli olmadığını, ani gelişen bir refleks sonucu gerçekleştiğini öne süren sanık, bebeğin sağlık sorunlarının kendi eyleminden kaynaklanmadığını savundu.

İlk Adli Tıp Kurumu raporuna işaret eden Bağrıyanık, bebeğin sağlık problemlerinin doğum öncesi ve doğum sırasında oluştuğunun değerlendirildiğini iddia etti. Dosyada yer alan kırık tespitinin ise kendi nöbetinden yaklaşık beş gün sonra yapıldığını belirten sanık, bu süreçte bebeğin doktor ve hemşireler tarafından düzenli olarak muayene edildiğini, laboratuvar sonuçlarının takip edildiğini ve herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını söyledi.

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TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tutuksuz yargılanmayı talep eden Bağrıyanık, aile birliğinin korunması ve kendisine ihtiyaç duyan kızının yanında olabilmesi için tahliyesine karar verilmesini istedi.

Müşteki avukatları sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyada beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun henüz ulaşmadığını belirterek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 2 Eylül tarihine ertelendi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021 tarihinde tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiası üzerine adli soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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