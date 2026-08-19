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Teknoloji

Zekâ yapay ama tehlike gerçek! Çoğu kişi arkadaş gibi görüyor

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Zekâ yapay ama tehlike gerçek! Çoğu kişi arkadaş gibi görüyor

Kaspersky, Z kuşağının yapay zekâ kullanım alışkanlıklarını içeren araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Yapay zekânın yüksek faydaları kadar oluşturduğu güvenlik tehditleri de dikkat çekiyor.

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Kaspersky’nin pazar araştırma merkezi tarafından bu yıl Brezilya, Çin, Kolombiya, Mısır, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Malezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, İspanya, Güney Afrika, Tayland, Türkiye ve Vietnam’dan toplam 7 bin 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, Z kuşağının yapay zekâyı diğer nesillere kıyasla daha aktif kullandığını ortaya koydu. Buna göre, Z kuşağının yüzde 56’sı yapay zekâyı bilgi aramak, yüzde 49’u ders çalışmak, yüzde 47’si fikir üretmek ve yüzde 39’u ise iş amaçlı kullanıyor.

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GÜVENLİĞE DİKKAT

Katılımcıların yüzde 27’si, yapay zekâyı bir arkadaş gibi kullandığını belirtiyor. Yapay zekâ servislerini kullanırken koruyucu güvenlik tedbirlerini düzenli olarak uygulayanların oranı yüzde 42 seviyesinde kalıyor. Tedbirler arasında, elde edilen bilgileri güvenilir kaynaklardan doğrulamak ve gizli ya da hassas verileri paylaşmaktan kaçınmak yer alıyor. Katılımcıların yüzde 52’si bu tedbirlere zaman zaman başvuruyor, yüzde 6’sı ise herhangi bir güvenlik tedbiri almıyor.

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Yapay zekâ tarafından üretilen hatalı bilgiler akademik çalışmaları veya günlük tercihleri olumsuz etkileyebilirken, sohbet sırasında paylaşılan veriler kişisel belgeleri, parolaları, finansal detayları, sağlık bilgilerini ya da özel mesajları kapsayabiliyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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