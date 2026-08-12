Çin’de yapay zeka uygulamasına güvenen 67 yaşındaki bir çiftçi, aldığı yanlış ilaç tavsiyesi yüzünden 25 dönümlük susam tarlasını bir günde kaybetti.

Çin'de yapay zeka kullanımı, yaşlı bir çiftçinin başını yaktı. Anhui eyaletinde yaşayan adam, yaklaşık bir yıldır gübreleme ve tarlanın bakımı için yapay zekâ destekli bir mobil uygulama kullanıyordu. Daha önce aldığı önerilerin faydasını gören çiftçi, uygulamaya güvenerek, 25 dönümlük tarlasındaki yabani ot ve zararlı böceklerden kurtulmak için bir kez daha yapay zekaya danıştı.

SUSAM FİDELERİ BİR GECEDE KURUDU

Önerilen ilaçlama yöntemini başka hiçbir uzmana danışmadan uygulayan çiftçi, ertesi gün gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kullanılan ilacın susam gibi hassas bitkilere zarar veren bir etken madde içermesi nedeniyle hem yabani otlar hem de susam fideleri kurudu. Çiftçi, ilacı sıktıktan sadece bir gün sonra tüm mahsulün yok olduğunu söyledi.

Yapay zekaya güvenen çiftçi kabusu yaşadı! 25 dönümlük tarlası bir gecede kurudu

Independent'ın haberine göre ziraat uzmanları, hatanın "flufenaset" adlı ot ilacından kaynaklandığını ifade etti. Uzmanlar, söz konusu etken maddenin hedefli kullanılmaması halinde susam tarlalarına zarar verebileceğine dikkat çekti.

UYGULAMA UYARI VERMİŞ

Yapay zeka uygulamasının ekranında "Yapay zeka içeriği hatalı olabilir, lütfen doğrulayın" uyarısının yer aldığı bildirildi.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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