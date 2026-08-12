Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Yapay zekaya güvenen çiftçi kabusu yaşadı! 25 dönümlük tarlası bir gecede kurudu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yapay zekaya güvenen çiftçi kabusu yaşadı! 25 dönümlük tarlası bir gecede kurudu
Fotoğraf Başlığı Yapay zekaya güvenen çiftçi kabusu yaşadı! 25 dönümlük tarlası bir gecede kurudu

Çin’de yapay zeka uygulamasına güvenen 67 yaşındaki bir çiftçi, aldığı yanlış ilaç tavsiyesi yüzünden 25 dönümlük susam tarlasını bir günde kaybetti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Çin'de yapay zeka kullanımı, yaşlı bir çiftçinin başını yaktı. Anhui eyaletinde yaşayan adam, yaklaşık bir yıldır gübreleme ve tarlanın bakımı için yapay zekâ destekli bir mobil uygulama kullanıyordu. Daha önce aldığı önerilerin faydasını gören çiftçi, uygulamaya güvenerek, 25 dönümlük tarlasındaki yabani ot ve zararlı böceklerden kurtulmak için bir kez daha yapay zekaya danıştı.

SUSAM FİDELERİ BİR GECEDE KURUDU

Önerilen ilaçlama yöntemini başka hiçbir uzmana danışmadan uygulayan çiftçi, ertesi gün gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kullanılan ilacın susam gibi hassas bitkilere zarar veren bir etken madde içermesi nedeniyle hem yabani otlar hem de susam fideleri kurudu. Çiftçi, ilacı sıktıktan sadece bir gün sonra tüm mahsulün yok olduğunu söyledi.

Yapay zekaya güvenen çiftçi kabusu yaşadı! 25 dönümlük tarlası bir gecede kurudu
Başlık ResmiYapay zekaya güvenen çiftçi kabusu yaşadı! 25 dönümlük tarlası bir gecede kurudu

Independent'ın haberine göre ziraat uzmanları, hatanın "flufenaset" adlı ot ilacından kaynaklandığını ifade etti. Uzmanlar, söz konusu etken maddenin hedefli kullanılmaması halinde susam tarlalarına zarar verebileceğine dikkat çekti.

UYGULAMA UYARI VERMİŞ

Yapay zeka uygulamasının ekranında "Yapay zeka içeriği hatalı olabilir, lütfen doğrulayın" uyarısının yer aldığı bildirildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Yunanistan Başbakanı Miçotakis bisikletten düştü! Hastaneye kaldırıldı
DÜNYA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis bisikletten düştü! Hastaneye kaldırıldı

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, Nursema diziden neden ayrıldı? 5. sezon tarihi belli oldu
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, Nursema diziden neden ayrıldı?
Kaydet
Gümüş altını solladı! Fonlar çift haneli prime koştu
Gümüş altını solladı! Fonlar çift haneli prime koştu
Kaydet
Kadını darbeden şahsı mahalleli böyle linç etti! Dehşet anları kamerada, 2 kişi tutuklandı
Kadını darbeden şahsı mahalleli böyle linç etti! Dehşet anları kamerada, 2 kişi tutuklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.