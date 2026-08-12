Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ederken, dizinin sevilen karakterlerinden Nursema'nın hikayeye veda edeceği haberi izleyicileri şaşırttı. Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema Ünal karakteri, dizinin ilk 4 sezonunda hikayenin önemli isimlerinden biri olarak izleniyordu. Yeni sezonda ise Nursema karakterinin yer almayacağı açıklandı. Şimdi ise dizinin hayranları ''Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, Nursema diziden neden ayrıldı?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonu için tarih de belli oldu. Gold Film imzalı yapımın yeni sezon çekimleri 25 Ağustos'ta başlayacak. Dizinin beşinci sezonunun ilk bölümünün tarihi ise izleyenlerle paylaşıldı. Aynı zamanda Nursema karakterinin diziden ayrılması da gündeme bomba gibi düştü. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, Nursema diziden neden ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, Nursema diziden neden ayrıldı? 5. sezon tarihi belli oldu

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunun 18 Eylül 2026 Cuma akşamı izleyici karşısına çıkması planlanıyor. Dizinin yeni sezon çekimleri ise 25 Ağustos 2026 Salı günü başlayacak.

Yaz sezonunun ardından Kızılcık Şerbeti ekibi yeniden sete çıkarak yeni sezon bölümlerinin çekimlerini gerçekleştirecek. Dizinin yeni sezonunda hikayede bazı değişiklikler yaşanması beklenirken, oyuncu kadrosunda da dikkat çeken ayrılıklar bulunuyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Murat Aygen de kadroya dahil olacak. Oyuncu, dizide Lider karakterini canlandıracak.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, Nursema diziden neden ayrıldı? 5. sezon tarihi belli oldu

NURSEMA DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakteri Ceren Karakoç'un 5. sezonda dizide yer almayacağı açıklandı. Oyuncunun diziden ayrılış nedenine ilişkin verilen bilgilerde kesin ve ayrıntılı bir gerekçe ise paylaşılmadı.

Ayrılığın ardından Ceren Karakoç, Nursema karakterine veda eden duygusal bir mesaj yayımladı. Oyuncunun açıklamasında, ayrılığın planladığı şekilde gerçekleşmediğini söyledi. Karakoç 4 sezon boyunca Nursema'yı canlandırmanın kendisi açısından özel bir süreç olduğunu belirterek karakterle geçirdiği döneme teşekkür etti.

Nursema’yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim… Dört sezon boyunca Kızılcık Şerbeti’nin bir parçası olmak, Nursema’ya hayat vermek ve sizlerle onun hikâyesini paylaşmak benim için çok özel bir yolculuktu. Bazen hayat, planladığımız vedaları değil, bizim için seçilmiş vedaları getiriyor. Ama geriye dönüp baktığımda; güzel anılar, birlikte büyüttüğümüz bir karakter ve bana her zaman hissettirdiğiniz o kocaman sevgi kalıyor. Nursema’yı sevip sahiplenen, onunla kızan, gülen, üzülen, onu eleştiren ve her haliyle benimle birlikte yaşayan herkese çok teşekkür ederim. ❤️ Bana kattıkların için teşekkürler Nursema. Seni ve bu hikâyenin güzel taraflarını hep kalbimde taşıyacağım. Şimdilik hoşça kalın… Yeni hikayelerde buluşmak dileğiyle❤️ @goldfilmyapim Faruk Turgut’a ve @showtv ‘ye teşekkür ediyorum.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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