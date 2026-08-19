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Eğitim

YKS’de yapay zekâ patlaması! Kontenjanlarının tamamı doldu

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YKS’de yapay zekâ patlaması! Kontenjanlarının tamamı doldu

YKS sonuçlarına göre devlet üniversitelerinin kontenjanlarında doluluk oranı yüzde 99,5’e ulaştı. Vakıf üniversitelerinde bu oran yüzde 79,7 olarak gerçekleşti. Yapay zekâ tabanlı programlar yüzde 100 doluluğa ulaştı.

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Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda yüzde 99,52 doluluk oranına ulaşıldı. Yapay zekâ tabanlı programlarda açılan kontenjanların yüzde 100’ü doldu. 2026-YKS’ye giren 2 milyon 255 bin 76 adaydan, 2 milyon 187 bin 747’sinin yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adaylardan 1 milyon 279 bin 439’u tercihte bulundu. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre sonuçlar şöyle şekillendi:

- Devlet üniversitelerinin örgün programlarındaki 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392’sine yerleştirme yapıldı. Yalnızca 2 bin 292 kontenjan boş kaldı. Geçen yıl 5 bin 503 olan boş kontenjan sayısı yüzde 58,3 azaldı.

- Devlet üniversitelerinde lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,15, ön lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,98, toplam doluluk oranı ise yüzde 99,52 olarak gerçekleşti. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı.

- Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının, devlet üniversitelerinin yurt içi kampüslerindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu.

- Mühendislik programlarında doluluk yüzde 98’i aştı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarında da boşluk kalmadı.

- Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise yüzde 79,7 olarak gerçekleşti.

- Bu yıl ilk kez açılan İşletme ve Yapay Zekâ, Paramedik, Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği, İlaç Üretim Teknolojisi, Laboratuvar Hayvanları, Mobil Güvenlik Teknolojileri, Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği ve Balıkçılık Teknolojisi programlarının kontenjanlarının tamamı doldu.

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- Yapay zekâ tabanlı lisans ve ön lisans programları da yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Robotik ve Yapay Zekâ, Yapay Zekâ Destekli Kodlama ile Yapay Zekâ Operatörlüğü programlarında boş kontenjan kalmadı.

- Devlet üniversitelerindeki öğretmenlik programlarının önemli bölümünde de kontenjanların tamamı doldu. Almanca, Coğrafya, Fransızca, Japonca, Matematik, Okul Öncesi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf, Sosyal Bilgiler, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe öğretmenliği programları yüzde 100 doluluğa ulaştı.

- Devlet üniversitelerindeki açıköğretim programları için ayrılan 89 bin 396 kontenjanın tamamına yerleştirme yapıldı. Uzaktan öğretim programlarındaki 8 bin 298 kişilik kontenjan da tamamen doldu.

- Vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarına ayrılan 1.210 kişilik kontenjanın doluluk oranı yüzde 97,2 oldu. Başarı sırası barajı olan ve olmayan programlarındaki doluluk oranı ise yüzde 79 olarak gerçekleşti.

10 ADAYDAN 4’Ü İLK ÜÇ TERCİHİNDEN BİRİNE YERLEŞTİ

- Yerleştirme sonuçlarına göre, adayların yüzde 19’u ilk, yüzde 12’si ikinci, yüzde 9’u üçüncü tercihine yerleşti. Böylece adayların yüzde 40’ı ilk 3 tercihinden birini kazandı.

- Dördüncü tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 8, beşinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 7 oldu. Böylece adayların yüzde 55’i ilk beş tercihinden birine yerleşti.

- Tercih yapma hakkına sahip olmasına rağmen herhangi bir tercih yapmayanların oranı tüm adaylarda yüzde 41,5, son sınıf öğrencilerinde yüzde 45,7 olarak gerçekleşti.

- Daha önce ortaöğretimden mezun olan ancak herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş adayların ise yüzde 70’i tercihte bulundu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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