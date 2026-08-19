Antalya Belek'te halk plajındaki vatandaşları gizlice videoya çekip, tesettürlü kadınlara hakaret yağdıran iki şüphelinin yurt dışına çıktığı ortaya çıktı. Ülkeden ayrıldıktan sonra çirkin görüntüleri sosyal medyadan yayan şahıslar hakkında Başsavcılık "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

Kamuya açık bir alanda insanların izni olmadan görüntülerini kayda alan ve özellikle tesettürlü kadınları hedef alan hakaret içerikli ifadeler kullanan iki kişinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'teki halk plajında yaşanan olay, savcılığı da harekete geçirdi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

Plajdaki tesettürlü kadınları gizlice çekip küfür etmişlerdi... Paylaşımı yurt dışına çıktıktan sonra yapmışlar!

Soruşturmanın, sosyal medyada yayılan görüntüler ve kullanılan ifadeler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Plajdaki tesettürlü kadınları gizlice çekip küfür etmişlerdi... Paylaşımı yurt dışına çıktıktan sonra yapmışlar!

YURT DIŞINA ÇIKTIKTAN SONRA VİDEOYU PAYLAŞMIŞLAR

Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken sosyal medya hesabından paylaşan ve adının E.B. olduğu öğrenilen şahsın ve arkadaşının yakalanması için çalışma başlatan polis, şahısların 14 Ağustos'ta yurt dışına çıktığı ve paylaşımı yurt dışından yaptığını belirledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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