Yeni çıkan her şarkı ölümlü kazayı artırıyor! Harvard Tıp Fakültesi araştırdı...

ABD’de yapılan araştırma, Taylor Swift gibi popüler sanatçıların yeni albümlerini yayımladığı günlerde müzik dinleme oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki ölüm oranlarının da yükseldiğini ortaya koydu.

Amerikan üniversitesi Harvard Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü araştırmada, her çıkan yeni şarkıda ölümlü trafik kazalarının arttığı belirlendi. Araştırmada 2017-2022 yıllarında yayımlanan ve tek günde dijital müzik platformu Spotify’da en fazla dinlenen 10 albüm incelendi. Araştırmaya Taylor Swift’in 2022’de yayımlanan “Midnights”, şarkıcı Drake’in 2018’de yayımlanan “Scorpion” ve Harry Styles’ın 2022’de yayımlanan “Harry’s House” albümleri de dâhil edildi.

Uzmanlar, albümlerin yayımlandığı günlerde ABD’de en fazla dinlenen 200 şarkının toplam dinlenme hacminin, albüm yayınlarının hemen öncesindeki ve sonrasındaki günlere kıyasla yüzde 43 arttığını belirledi.

Araştırmacılar, ABD’deki ölümlü motorlu araç kazalarına ait nüfusa dayalı veri tabanını inceledi. Albümlerin çıktığı günlerdeki ölüm oranları, yayın tarihinin 10 gün öncesi ve sonrasıyla karşılaştırıldı. Haftanın günü, resmî tatiller ve mevsimsel etkiler de dikkate alındı.

Sonuçta, büyük albümlerin yayımlandığı günlerde trafik kazası kaynaklı ölümlerin benzer günlere göre yüzde 15,1 arttığı tespit edildi.

Çalışmanın başyazarı Dr. Vishal Patel, sürücünün telefonunun kilidini açması, uygulamayı açması, yeni albümü bulması, şarkı listesini incelemesi ve istediği parçaya dokunması gerektiğini belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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