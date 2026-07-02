Borsa endeksi petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, düşük tahmin edilen haziran TÜFE ve gelecek hafta Ankara’daki NATO zirvesinden pozitif beklentilerle birlikte temmuz ayına %1,62 primle başladı. 14.350 puana yükselen endeks için 50 günlük ortalamanın önemine işaret edilirken, yabancı yatırımcı işlemleri de takip ediliyor. Bu kapsamda haziran ayında yabancı payı en çok artan ve azalan hisseler belli oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %1,62 prim yaparak 14.350 puandan kapanış yaptı. Haziranda %3,36 prim yapan endeks, temmuz ayına da pozitif bir başlangıç yaptı.

Orta Doğu’daki iyimserlikle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, yarın açıklanacak haziran TÜFE’nin yüzde 1’in de altında kalabileceğine yönelik tahminler ve gelecek haftaki NATO zirvesinden pozitif beklentiler borsayı olumlu etkiyor.

DİKKATLER FAİZDE

Merkez Bankasının piyasa fonlamasını %40’tan sürdürdüğüne dikkat çeken analistler, “Haziranda TÜFE’nin yüzde 1’in altında kalması ve petrol fiyatlarında düşük seyrin devamı halinde, TCMB de yeniden haftalık repo ihalelerine geçiş yaparak, politika faizi olan %37’ye dönüş yapabilir. Bu beklentiler borsa tarafında fiyatlanmaya başladı” değerlendirmesinde bulunuyor.

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50 GÜNLÜK ORTALAMA KRİTİK

Teknik olarak 50 günlük ortalamaya da dikkat çeken analistler, “Dün itibarıyla 14.290 seviyesinde bulunan bu ortalama, yukarı yönlü kırıldı. 50 günlük ortalama üzerinde kalıcılık halinde ilk etapta 14.600-14.850 direnç bölgesine doğur hareketlilik yaşanabilir. Aşağıda ise 14.00 seviyesi ilk destek olarak kendini gösteriyor” görüşünü paylaşıyor.

YABANCI PAYI ARTANLAR

Borsada yabancı işlemleri de yakından takip edilirken, 12 Haziran ile sona eren haftada 117,8 milyon dolarlık çıkışın ardından 19 Haziran haftasında 465,7 milyon dolarlık alım gerçekleşti.

Yatırım Finansman tarafından paylaşılan analizde ise haziran ayında yabancı takası en çok artan ve azalan hisseler açıklandı.

Buna göre EFOR, EUPWR, SASA, CWENE ve DOAS cari yabancı payı en çok artan 5 hisse arasında yer aldı. TTKOM, ASELS, TABGD, TAVHL ve ENKAI ise yabancı payı en çok düşen hisseler oldu.