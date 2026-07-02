‘Şa-Ra Enerji’ ve ‘Saat ve Saat’ şirketlerinin ilk halka arzı için SPK’dan izin çıktı. Böylece son 10 işlem gününde talep toplama süreçleri gerçekleşen ve onaydan geçen halka arz sayısı 8’e ulaştı. Bu halka arzların toplam büyüklüğü 25,5 milyar TL’yi buluyor. Söz konusu yeni şirketlerden biri, en büyük üçüncü halka arz olarak da dikkat çekiyor. Borsaya 2023’te merhaba diyen TAB Gıda ve Talıpınar Enerji ise ilk 2 sırada yer almaya devam ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Halka arzlar hızlanırken SPK, geçen haftaki 5 onayın ardından dün 2 şirkete daha borsa vizesini verdi. Bu kapsamda Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 70 TL’den, Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 56 TL’den ilk halka arz başvurusu onaylandı.

BETA ENERJİ’DE İŞLEMLER BAŞLADI

Piyasada son 10 işlem günü dikkate alındığında; 23-24-25 Haziran 2026 tarihlerinde Beta Enerji için talep toplama işlemi gerçekleşti. Şirketin hisseleri 1 Temmuz'da borsada işlem görmeye başladı. 40,00 TL'den gerçekleşen arz sonrasında ilk işlem gününde hisse fiyatı 44,00 TL'den kapanış yaptı.

3’üncü büyük halka arz geliyor! SPK’dan 2 şirkete daha izin çıktı

ARDINDAN 5 HALKA ARZ DAHA…

Öte yandan;

-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde Orzaks İlaç,

-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde de Soho Giyim için talep toplama işlemi gerçekleşti.

-İsvea Seramik, Ekim Turizm (Intercity) ve Golda Gıda için de bugün talep işlemleri devam ediyor.

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6,23 MİLYAR TL’LİK ARZ

Beta Enerji ile birlikte talep toplama süreçleri devam eden ve onay sürecinden geçen toplam 8 yeni halka arzın büyüklüğü ise yaklaşık 25,5 milyar TL gibi yüksek bir seviyede gerçekleşiyor.

SPK’dan dün izin alan Şa-Ra Enerji’nin halka arz büyüklüğünün ise 6 milyar 230 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Şirket 70 TL fiyatla 89 milyon lot hissenin satışını planlıyor.

EN BÜYÜK 3’ÜNCÜ HALKA ARZ

Borsada ilk halka arzlar itibarıyla bakıldığında

-Ekim 2023’te borsaya gelen TAB Gıda, 6 milyar 825 milyon TL büyüklüğü ile ilk sırada yer alıyor.

-Ağustos 2023’te işlem görmeye başlayan Tatlıpınar Enerji 6 milyar 318 milyar TL ile ikinci sıradaki yerini koruyor.

- Şa-Ra Enerji’nin halka azının ardından bu listede üçüncü sıraya yerleşmesi bekleniyor.

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