Opel, Temmuz 2026 fiyat listesini güncelleyerek sıfır araç alacaklara büyük bir sürpriz yaptı. Haziran ayında başlayan dev kampanya, Temmuz’da da hız kesmeden devam ediyor. Bazı modellere zam gelirken, özellikle hibrit ve elektrikli araçlarda 716 bin TL'yi bulan dev indirimler dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında yenilenen Corsa, Astra, Mokka, Frontera ve Grandland modellerinin güncel, indirimli ve kampanyalı Temmuz ayı fiyat listesi haberimizde.

Temmuz ayıyla birlikte sıfır kilometre otomobil piyasası hareketlendi, Opel’den beklenen dev hamle geldi! Markanın güncel Temmuz 2026 fiyat listesinde, popüler modellerdeki indirim fırsatları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Grandland modelinde tam 716 bin TL’yi bulan indirimler dikkat çekerken; Corsa, Astra, Mokka ve yeni Frontera modellerinde de cazip fiyat avantajları sunuluyor. İşte hibrit ve elektrikli seçeneklerin de yer aldığı merakla beklenen Opel Temmuz ayı kampanyalı fiyat listesi…

TÜM MODELLERDE İNDİRİM KAMPANYASI

Opel Corsa’nın giriş seviyesi versiyonunda 140.000 TL’lik indirim uygulanıyor. Opel Corsa 230 bin TL’lik indirim uygulanırken, Corsa’nın elektrikli modelinde Haziran ayında uygulanan 300.000 TL’lik indirim Temmuz ayında da devam ediyor. Yine elektrikli Frontera’da 1.894.000 TL olan fiyat 294.000 TL’lik indirimle 1.600.000 TL’ye satılıyor.

Yine Grandland modelinin Hibrit versiyonunda Haziran ayında uygulanan büyük indirim kampanyası Temmuz’da da devam ediyor. 3.102.000 TL’den satılan model tam 716 bin TL’lik indirimle 2.386.000 TL’ye alınabiliyor.



İşte Opel’in paylaştığı Temmuz ayı fiyat listesi ve kampanyalı fiyatlar…

700 bin TL’lik indirim kampanyası! İşte Opel temmuz 2026 fiyatları

2026 TEMMUZ OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.535.000 1.395.000 -140000 Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition 1.999.000 Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2.119.000 1.890.000 -229000 Corsa Elektrik 100 kW GS 2.101.000 1.800.000 -301000

700 bin TL’lik indirim kampanyası! İşte Opel temmuz 2026 fiyatları

YENİ ASTRA TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition 2.360.000 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 2.590.000 2.290.000 -300000

2026 TEMMUZ OPEL MOKKA FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.2 136 HP Benzin MT6 Edition 1.988.000 1.800.000 -188000 Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6 GS 2.650.000 GSE 207 kW GSE 3.570.000 3.250.000 -320000

700 bin TL’lik indirim kampanyası! İşte Opel temmuz 2026 fiyatları

2026 TEMMUZ OPEL FRONTERA FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 2.221.000 1.840.000 -381000 Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2.342.000

2026 TEMMUZ OPEL FRONTERA ELEKTRİK FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 44 kWh Batarya GS 1.894.000 1.600.000 -294000 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS 2.009.000

700 bin TL’lik indirim kampanyası! İşte Opel temmuz 2026 fiyatları

2026 TEMMUZ OPEL GRANDLAND FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 3.102.000 2.386.000 -716000 Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 3.179.000

2026 TEMMUZ OPEL GRANDLAND ELEKTRİK FİYAT LİSTESİ

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 157 kW Edition 2.485.000 239 kW AWD GS 4.222.000 3.872.000 -350000

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