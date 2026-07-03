Opel, Temmuz 2026 fiyat listesini güncelleyerek sıfır araç alacaklara büyük bir sürpriz yaptı. Haziran ayında başlayan dev kampanya, Temmuz’da da hız kesmeden devam ediyor. Bazı modellere zam gelirken, özellikle hibrit ve elektrikli araçlarda 716 bin TL'yi bulan dev indirimler dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında yenilenen Corsa, Astra, Mokka, Frontera ve Grandland modellerinin güncel, indirimli ve kampanyalı Temmuz ayı fiyat listesi haberimizde.
Temmuz ayıyla birlikte sıfır kilometre otomobil piyasası hareketlendi, Opel’den beklenen dev hamle geldi! Markanın güncel Temmuz 2026 fiyat listesinde, popüler modellerdeki indirim fırsatları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Grandland modelinde tam 716 bin TL’yi bulan indirimler dikkat çekerken; Corsa, Astra, Mokka ve yeni Frontera modellerinde de cazip fiyat avantajları sunuluyor. İşte hibrit ve elektrikli seçeneklerin de yer aldığı merakla beklenen Opel Temmuz ayı kampanyalı fiyat listesi…
Opel Corsa’nın giriş seviyesi versiyonunda 140.000 TL’lik indirim uygulanıyor. Opel Corsa 230 bin TL’lik indirim uygulanırken, Corsa’nın elektrikli modelinde Haziran ayında uygulanan 300.000 TL’lik indirim Temmuz ayında da devam ediyor. Yine elektrikli Frontera’da 1.894.000 TL olan fiyat 294.000 TL’lik indirimle 1.600.000 TL’ye satılıyor.
Yine Grandland modelinin Hibrit versiyonunda Haziran ayında uygulanan büyük indirim kampanyası Temmuz’da da devam ediyor. 3.102.000 TL’den satılan model tam 716 bin TL’lik indirimle 2.386.000 TL’ye alınabiliyor.
İşte Opel’in paylaştığı Temmuz ayı fiyat listesi ve kampanyalı fiyatlar…