Anadolu Ajansı
12 Dev Adam'da hedef 6'da 6: Sıradaki rakip İsviçre
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da İsviçre ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1 ekranlarında sporseverlerle buluşacak.
Özetle Dinle12 Dev Adam'da hedef 6'da 6: Sıradaki rakip İsviçr...
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Spor 1 dk önce
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek'i deplasmanda yenerek, liderliği garantiledikten sonra evinde İsviçre ile oynayacak.
- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek'i 82-75 mağlup etti.
- Bu galibiyetle grup liderliği garantilendi.
- Grupta 5'te 5 yapıldı.
- Son maçta İsviçre ev sahibi olacak.
- A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubun ikinci karşılaşmasında deplasmanda İsviçre'yi 85-60 mağlup etmişti.
- Türkiye ile İsviçre arasındaki karşılaşma 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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Bosna Hersek deplasmanından 82-75'lik galibiyetle dönen ve grupta 5’te 5 yaparak liderliği garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında İsviçre'yi konuk edecek.
Ay-yıldızlılar, grubun ikinci karşılaşmasında deplasmanda 85-60 mağlup ettiği İsviçre karşısında tekrar galip gelerek, grup mücadelesini namağlup tamamlamayı hedefliyor.
Türkiye ile İsviçre arasındaki karşılaşmas, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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