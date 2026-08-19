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Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı

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Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı
Fotoğraf Başlığı Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması için Güngen’in gözaltına alınmadan Emniyet Müdürlüğüne çağrılması doğrultusunda talimat verdi.

Güngen, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğramasının sonrasında yaptığı basın açıklamasında şunları söylemişti:

“Bu saldırı demokrasiyi hazmedemeyenler ve partimizin önünü kesmek isteyenler tarafından yapılmıştır."

Başsavcılık, söz konusu açıklamanın kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu ifadesiyle Güngen hakkında resen soruşturma açtı.

NE OLMUŞTU?

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı
Başlık ResmiYeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı

Dün akşam saatlerinde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, sevk edildiği hastanede ameliyata alınmıştı.

Olayla alakalı yapılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 5 kişiden Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklanmıştı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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