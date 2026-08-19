Yeni Partili vekili bıçakladı, oğluyla birlikte tutuklandı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ve olayda dahli bulunan diğer 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı Seydi Ahmet Keleş sevk sırasında, ""Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum." dedi. Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak kaçan ve daha sonra teslim olan CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'ten dikkat çeken bir savunma geldi.

TUTUKLANDILAR

Seydi Ahmet Keleş ile olayda dahli olan diğer 4 zanlı emniyette tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliye sevk edildi. Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş çıkartıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zanlı Seydi Ahmet Keleş, adliyeye sevk sırasında, olay nedeniyle pişman olduğunu ve vekilin hayatta olmasına sevindiğini söyledi.

"YAŞADIĞINA SEVİNİYORUM"

Sevk sırasında basın mensuplarının sorularına cevap veren zanlı Seydi Ahmet Keleş, "Pişmanım, bilerek yapmadım. Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" ifadelerini kullandı.

OLAY NEDENİ PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI

Öte yandan zanlının emniyetteki ifadesinde olayın, Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığının başka bir isme verilmesi nedeniyle aralarında başlayan husumet nedeniyle yaşandığını ifade ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Dün, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Seydi Ahmet Keleş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gaziantep Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGaziantep

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