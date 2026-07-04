Arsenal başta olmak üzere Avrupa devlerinin radarında yer alan Aston Villa'nın yıldızı Morgan Rogers, hakkında konuşulan 130 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle ilgili ilk kez konuştu. İngiliz futbolcu, transfer söylentilerinin kendisini etkilemediğini vurgulayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yıldız futbolcusu Morgan Rogers, son dönemde hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adı başta Arsenal olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan genç futbolcu, kendisi için konuşulan 130 milyon sterlinlik bonservis bedeline temkinli yaklaştı.

Aston Villa'nın yıldızı Morgan Rogers

"O KADAR DEĞERİM OLDUĞUNDAN EMİN DEĞİLİM"

Transfer piyasasında ismi sık sık gündeme gelen 23 yaşındaki İngiliz oyuncu, hakkında çıkan 130 milyon sterlin (yaklaşık 150 milyon euro) değerindeki transfer söylentileriyle ilgili mütevazı ifadeler kullandı.

Rogers, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "O kadar değerim olduğundan emin değilim." diyerek çıkan rakamların kendisini şaşırttığını dile getirdi.

Genç yıldız, transfer dedikodularının performansını etkilemesine izin vermediğini vurgulayarak "İnsanlardan böyle sözler duymak güzel ama dışarıdan gelen seslerin beni etkilemesine izin vermiyorum." ifadelerini kullandı

Aston Villa'nın yıldız futbolcusu Morgan Rogers

SON ŞAMPİYON ARSENAL'İN RADARINDA

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için Morgan Rogers'ı yakından takip ediyor. Aston Villa'nın ise uzun süreli sözleşmesi bulunan yıldız oyuncusunu ancak çok yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde değerlendirmeye alabileceği öne sürülüyor.

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla gösterdiği istikrarlı performans sayesinde İngiltere Milli Takımı'na kadar yükselen Rogers, Avrupa'nın en dikkat çeken genç hücum oyuncuları arasında gösteriliyor.

Aston Villa'nın yıldız futbolcusu Morgan Rogers

SEZONA DAMGA VURDU

2025-2026 sezonunda Aston Villa'nın en önemli isimlerinden biri olan Morgan Rogers, tüm kulvarlarda 55 resmi maçta forma giydi. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol atarken 12 asist yaparak toplam 26 gole doğrudan katkı verdi.

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