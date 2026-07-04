Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tarihi zirve öncesi başkentte hazırlıklar hız kazanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın programı da belli oldu. 7 Temmuz'da başkente gelmesi beklenen Trump’ın Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe’ye geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği ifade edildi.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek tarihi zirve için geri sayım başladı. Çok sayıda devlet başkanının katılacağı zirve için hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

TRUMP'IN ANKARA PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan ABD Başkanı Trump’ın Ankara programı belli oldu. 7 Temmuz'da başkente gelmesi beklenen Trump’ın ziyaretine Anıtkabir ile başlayacağı ve ardından Beştepe’ye geçeceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. ABD Başkanının makam aracına atlı birliklerin de eşlik etmesi öngörülüyor. Karşılamanın ardından liderlerin önce baş başa, daha sonra heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Tarihi zirve için geri sayım! Trumpın Ankara programı belli oldu

YENİ SAVUNMA PROJELERİ, KAAN VE F-35 PROGRAMI MASADA

Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki savunma sanayi iş birliği başta olmak üzere birçok stratejik konunun ele alınacağı belirtiliyor. Milli muharip uçak KAAN'da kullanılması planlanan F-110 motorlarının temini, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi, CAATSA yaptırımları, yeni savunma projeleri ile Suriye ve Gazze'deki son gelişmelerin masadaki önemli başlıklar arasında yer alması öngörülüyor. İki liderin görüşmelerin ardından bazı ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

BİN KİŞİLİK EKİPLE GELİYOR

ABD Başkanı'nın Ankara ziyareti öncesinde yaklaşık bin kişilik Amerikan heyetinin günler öncesinden başkente gelerek hazırlıklarını tamamlayacağı belirtildi. Güvenlik, ulaşım ve lojistikten sorumlu ekiplerin Trump'ın ziyaret programının sorunsuz şekilde yürütülmesi için kapsamlı koordinasyon çalışmaları gerçekleştireceği ifade edildi.

Tarihi zirve için geri sayım! Trumpın Ankara programı belli oldu

ABD Başkanı, her ülkeye olduğu gibi Türkiye’ye de özel araçlarını ve helikopterini getirecek. Başkanlık helikopteri Marine One demonte olarak uçağa yüklenecek ve Ankara’da Amerikalı teknik heyetler tarafından montajı yapılacak. Öte yandan makam aracı olarak da The Beast yani Canavar’ı kullanması bekleniyor.

Tarihi zirve için geri sayım! Trumpın Ankara programı belli oldu

“ERDOĞAN’I MUTLU EDECEK BİR ŞEY YAPACAĞIM” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump'a, "Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz?" sorusu yöneltilmişti. Trump ise bu soruya, "Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım." cevabını vermişti.



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